Один дома: режиссёр оригинала поставил точку в вопросе перезапуска

Крис Коламбус, снявший культовые фильмы "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), в интервью ET категорично высказался о возможном перезапуске франшизы.
Он выразил мнение о том, что культовая новогодняя картина существует как нечто уникальное, как момент в истории, который невозможно повторить.
Режиссёр подчеркнул, что любые попытки воссоздать магию оригиналов обречены на провал.
"Пытаться воссоздать это — ошибка. Думаю, его лучше оставить в покое", — пояснил Коламбус.
Кинематографист не уточнил, комментирует ли он конкретный проект или выступает против идеи в целом.
Заявление прозвучало на фоне многолетних слухов о ремейках и сиквелах франшизы. Оригинальные фильмы с Маколеем Калкиным стали эталоном семейного кино.
Коламбус, назвавший съёмки с юным актёром "самым сложным опытом в карьере", считает сохранение наследия важнее коммерческих римейков.
Кристофер Джозеф Коламбус (англ. Christopher Joseph Columbus; род. 10 сентября 1958, Спенглер, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.
«Оди́н до́ма» (англ. Home Alone) — американский рождественский комедийный фильм производства и авторства Джона Хьюза, который в трёх первых фильмах выступил создателем персонажей, сценаристом, а также главным продюсером со своей компанией Hughes Entertainment. В качестве режиссёра был приглашён Крис Коламбус.
