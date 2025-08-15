Один дома: режиссёр оригинала поставил точку в вопросе перезапуска

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Крис Коламбус: пытаться воссоздать Один дома – это ошибка
Кино » Зарубежное кино

Крис Коламбус, снявший культовые фильмы "Один дома" (1990) и "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" (1992), в интервью ET категорично высказался о возможном перезапуске франшизы.

Крис Коламбус
Фото: commons.wikimedia.org by Nightscream, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Крис Коламбус

Он выразил мнение о том, что культовая новогодняя картина существует как нечто уникальное, как момент в истории, который невозможно повторить.

Режиссёр подчеркнул, что любые попытки воссоздать магию оригиналов обречены на провал.

"Пытаться воссоздать это — ошибка. Думаю, его лучше оставить в покое", — пояснил Коламбус.

Кинематографист не уточнил, комментирует ли он конкретный проект или выступает против идеи в целом.

Заявление прозвучало на фоне многолетних слухов о ремейках и сиквелах франшизы. Оригинальные фильмы с Маколеем Калкиным стали эталоном семейного кино.

Коламбус, назвавший съёмки с юным актёром "самым сложным опытом в карьере", считает сохранение наследия важнее коммерческих римейков.

Уточнения

Кристофер Джозеф Коламбус (англ. Christopher Joseph Columbus; род. 10 сентября 1958, Спенглер, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер. 

«Оди́н до́ма» (англ. Home Alone) — американский рождественский комедийный фильм производства и авторства Джона Хьюза, который в трёх первых фильмах выступил создателем персонажей, сценаристом, а также главным продюсером со своей компанией Hughes Entertainment. В качестве режиссёра был приглашён Крис Коламбус.

