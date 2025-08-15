От льда к экрану: Медведева сыграет в фильме о травле в спорте — подробности

Двукратная серебряная медалистка Олимпиады-2018 Евгения Медведева дебютирует в кино, сыграв футболистку в социальной драме "Тренировка гнева".
Режиссёр Виталий Дудка представил кастинг на защите проекта в Минкультуры.
По сюжету, тренера женской команды "Торпеда" (его роль исполнит Сергей Гармаш) пытаются "отменить" после утечки видео с его жёсткими методами мотивации.
Анастасия Талызина выступит в амплуа спортивного психолога. Медведева вошла в актёрский состав как одна из футболисток.
Фильм затронет тему травли в спорте и общественной реакции на скандалы. Съёмки начнутся в 2025 году, а выход картины запланирован на 2027-й.
Для 24-летней фигуристки это первый опыт в игровом кино. Ранее она участвовала только в ледовых шоу и документальных проектах.
Евге́ния Арма́новна Медве́дева (род. 19 ноября 1999, Москва) — российская фигуристка, выступавшая в одиночном катании.
