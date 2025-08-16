Анджелина Джоли готова раскрыть тайны: судебный иск с Брэдом Питтом подтолкнул к шокирующему решению

Анджелина Джоли думает о написании мемуаров, посвящённых жизни с Брэдом Питтом

Похоже, Анджелина Джоли всерьёз задумалась о том, чтобы поделиться своей историей. По информации Radar Online, причиной такого решения стал затянувшийся судебный процесс с Брэдом Питтом по поводу их общей винодельни Château Miraval во Франции.

Источник, близкий к актрисе, сообщает, что до сих пор Анджелина предпочитала не комментировать детали их расставания, однако, если бывший муж продолжит настаивать на своём в судебных разбирательствах, она может пересмотреть свою позицию и раскрыть все подробности.

Ожидается, что мемуары Джоли могут вызвать огромный интерес у публики, и их стоимость оценивается более чем в 50 миллионов долларов. Для Брэда Питта же подобная публикация может обернуться серьёзными репутационными последствиями.

