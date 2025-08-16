Анджелина Джоли готова раскрыть тайны: судебный иск с Брэдом Питтом подтолкнул к шокирующему решению

Похоже, Анджелина Джоли всерьёз задумалась о том, чтобы поделиться своей историей. По информации Radar Online, причиной такого решения стал затянувшийся судебный процесс с Брэдом Питтом по поводу их общей винодельни Château Miraval во Франции.
Источник, близкий к актрисе, сообщает, что до сих пор Анджелина предпочитала не комментировать детали их расставания, однако, если бывший муж продолжит настаивать на своём в судебных разбирательствах, она может пересмотреть свою позицию и раскрыть все подробности.
Ожидается, что мемуары Джоли могут вызвать огромный интерес у публики, и их стоимость оценивается более чем в 50 миллионов долларов. Для Брэда Питта же подобная публикация может обернуться серьёзными репутационными последствиями.
Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie, произносится /dʒoʊˈliː/; при рождении — Анджели́на Джоли́ Войт, англ. Voight; род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.