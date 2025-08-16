Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разъяснены правила поведения при росте температуры двигателя в пути
Белковый завтрак и зарядка утром помогают похудеть после 50 лет — врачи
Дизайнеры рекомендуют учитывать размер, удобство и цвет при выборе кресла в гостиную
В хорватском городе Задар можно увидеть самый красивый закат в мире
Манул сохраняет активность в степях Азии даже при −50 °C
Британский пудинг на грани исчезновения: почему его перестали готовить — English Heritage
Меньше стресса и больше сна: эксперты назвали 6 ошибок, которые мешают похудеть
В средней полосе оптимальный срок посадки чеснока — вторая половина октября
Физики из Испании и Италии создали модель Вселенной без Большого взрыва

Анджелина Джоли готова раскрыть тайны: судебный иск с Брэдом Питтом подтолкнул к шокирующему решению

Анджелина Джоли думает о написании мемуаров, посвящённых жизни с Брэдом Питтом
0:51
Кино

Похоже, Анджелина Джоли всерьёз задумалась о том, чтобы поделиться своей историей. По информации Radar Online, причиной такого решения стал затянувшийся судебный процесс с Брэдом Питтом по поводу их общей винодельни Château Miraval во Франции.

Анджелина Джоли
Фото: commons.wikimedia.org by Harald Krichel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анджелина Джоли

Источник, близкий к актрисе, сообщает, что до сих пор Анджелина предпочитала не комментировать детали их расставания, однако, если бывший муж продолжит настаивать на своём в судебных разбирательствах, она может пересмотреть свою позицию и раскрыть все подробности.

Ожидается, что мемуары Джоли могут вызвать огромный интерес у публики, и их стоимость оценивается более чем в 50 миллионов долларов. Для Брэда Питта же подобная публикация может обернуться серьёзными репутационными последствиями.

Уточнения

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie, произносится /ˈl/; при рождении — Анджели́на Джоли́ Войт, англ. Voight; род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд
Домашние животные
Укус чёрной мамбы вводит смертельную дозу яда уже за несколько секунд Аудио 
Рекомендации бариста: щепотка морской соли улучшает вкус кофе и не добавляет калорий
Еда и рецепты
Рекомендации бариста: щепотка морской соли улучшает вкус кофе и не добавляет калорий Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Последние материалы
Дизайнеры рекомендуют учитывать размер, удобство и цвет при выборе кресла в гостиную
В хорватском городе Задар можно увидеть самый красивый закат в мире
Манул сохраняет активность в степях Азии даже при −50 °C
Анджелина Джоли думает о написании мемуаров, посвящённых жизни с Брэдом Питтом
Британский пудинг на грани исчезновения: почему его перестали готовить — English Heritage
Меньше стресса и больше сна: эксперты назвали 6 ошибок, которые мешают похудеть
Физики из Испании и Италии создали модель Вселенной без Большого взрыва
В средней полосе оптимальный срок посадки чеснока — вторая половина октября
Повторное кипячение уничтожает бактерии и улучшает качество воды
Тренер Барри Сигрист: Брэд Питт и Дэмсон Идрис тренировались по программе гонщиков Формулы-1
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.