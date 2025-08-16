Я был парализован: известный актёр 90-х впервые рассказал о пережитом насилии — молчал десятилетиями

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Актёр Мат Стивенсон шокировал признанием о пережитом в юности насилии
Кино

Мат Стивенсон, известный по роли в культовом сериале 80-х и 90-х "Дома и в пути", поделился шокирующими подробностями своей юности в интервью изданию The Sydney Morning Herald. Актёр рассказал, что в 18 лет он стал жертвой сексуального насилия со стороны двух мужчин.

По словам Стивенсона, инцидент произошёл, когда он искал работу и попал на презентацию, посвящённую карьере риелтора. После мероприятия его потенциальный наставник предложил выпить, и актёр согласился. Вскоре после этого он почувствовал, что теряет способность контролировать себя и происходящее. Как уточнил артист, в этот момент появился второй мужчина.

"Я был сильным молодым парнем, я был хорошим спортсменом, но я был парализован", — подчеркнул Мат.

Он признался, что мужчины его изнасиловали. Он очнулся на следующий день в пустой комнате. Актёр сразу же связался с отцом, чтобы рассказать о произошедшем, но, к его разочарованию, отец отреагировал безразлично, как будто ничего не случилось.

Примечательно, что уже на следующий день после этого травмирующего события Мату позвонили и сообщили о его первой роли в сериале "Соседи".

Изнаси́лование — вид сексуального насилия, как правило, подразумевающий совершение полового акта одним или несколькими людьми с другим человеком без согласия последнего.

