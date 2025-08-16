Анна Пересильд под огнём хейта: вот как на это отреагировал Леон Кемстач из Слова пацана

Леон Кемстач заступился за Анну Пересильд, которую обвиняют в отсутствии таланта

После оглушительного успеха сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" на молодого актёра Леона Кемстача обрушилась всенародная любовь. Он запомнился зрителям в образе Андрея Пальто. Стоит отметить, что этот проект стал настоящим трамплином для многих ранее малоизвестных талантов. Среди них Рузиль Минекаев, блестяще сыгравший Адидаса-младшего, и Анна Пересильд, которая также обрела широкую известность благодаря своей роли.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Друзья смотрят телевизор

Однако, в отличие от многих коллег, Анна столкнулась не только с восхищением, но и с критикой. В интернете активно обсуждалось её участие в проекте, причём многие пользователи высказывали мнение, что её успех обусловлен родственными связями: мать Анны — известная актриса Юлия Пересильд, а отец — знаменитый режиссёр Алексей Учитель.

Сам Леон Кемстач в беседе с Евгенией Медведевой выразил сочувствие Анне, комментируя подобные высказывания.

"Аню мне всегда очень жалко, когда ей такое говорят. Она же очень круто сыграла. Что поделать: у неё мама очень крутая актриса, а папа — суперкрутой режиссёр. Ей просто повезло попасть в проект", — отметил Леон.

Уточнения

А́нна Алексе́евна Переси́льд (род. 20 мая 2009, Москва, Россия) — российская актриса. Получила широкую известность в первую очередь благодаря роли Айгуль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» (2023).

