Просто короткая новелла — это мало: Журова мечтает о полнометражном фильме о себе

Светлана Журова: мой путь в спорте достоин полнометражного фильма

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила желание создать полнометражный фильм о своей карьере в конькобежном спорте.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International Светлана Журова

Поводом стала новость о покупке "Яндексом" прав на экранизацию биографии хоккеиста Александра Овечкина для платформы "Кинопоиск".

"У меня достаточно драматичных историй, которыми можно поделиться. В фильме "Чемпионы" была лишь короткая новелла, а хочется полноценной картины", — цитирует Журову "ВсеПроСпорт".

Она подчеркнула готовность участвовать в проекте, отметив высокое качество современных российских спортивных лент.

В этом году на экраны вышел фильм "Роднина", посвящённый непростой профессиональной судьбе известной российской фигуристки Ирины Родниной. Известно, что спортсменка принимала участие в создании кинокартины.

Уточнения

Светла́на Серге́евна Жу́рова (род. 7 января 1972, Павлово, Ленинградская область) — советская и российская конькобежка, заслуженный мастер спорта России (1996), депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VI (с 13 марта 2013 года), VII (с 18 сентября 2016 года) и VIII созывов, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — представитель в Совете Федерации от Правительства Кировской области (2012—2013), член Высшего совета партии «Единая Россия» с 26 мая 2012 года по 6 февраля 2016.



