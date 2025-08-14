Анджелина Джоли возвращается в роли шпионки: крутые повороты сюжета и сногсшибательная красота

Анджелина Джоли снова воплотит на экране образ крутой шпионки

Самая красивая актриса Голливуда Анджелина Джоли порадует поклонников работой в новом фильме про шпионов.

Анджелина Джоли известна своими ролями крутых женщин-спецагентов.

Как сообщает The Hollywood Reporter, актриса согласилась на главную роль в картине "Инициатива" режиссёра Дага Лаймана. Он был создателем фильма "Мистер и миссис Смит", принёсшей Джоли мировую славу. В культовом кино Анджелина исполнила роль шпионки, маскирующейся под домохозяйку.

По сюжету супруг героини (его сыграл Брэд Питт) тоже работал шпионом под прикрытием. Женщина не подозревала о тайной миссии мужа.

В фильме "Солт" 2010-го года Джоли тоже сыграла супер агента под прикрытием.

На этот раз Джоли сыграет тайного агента по имени Брайт, которой доверили "перевоспитание" молодого агента, спорящего с её методами работы. Сценарий картины уже сравнивают с сюжетом фильма "Тренировочный день".

Анджели́на Джоли́ (род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель.

