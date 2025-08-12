Новая эра DC: успешный старт Супермена побил все рекорды!

Супермен ставит последнюю точку в споре о неудаче вселенной Зака Снайдера

Если вы следили за кассовыми сборами фильма "Супермен", то уже знаете, что новая картина Джеймса Ганна стала мощным стартом, которого так остро не хватало кинематографической вселенной DC.

Фото: commons.wikimedia.org by Grandmaster Huon, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Супермен

В минувшие выходные фильм подтвердил нечто большее: фильмы Ганна и Питера Сафрана знаменуют собой начало новой эры DC, а противоречивая вселенная Зака Снайдера официально уходит в прошлое.

Фильм "Супермен", премьера которого состоялась 11 июля, имел чрезвычайно успешный дебютный уик-энд.

Феноменальный успех нового "Супермена" позволил фильму быстро обойти сборы предыдущей версии "Человек из стали", заработавшую $291 млн в домашнем прокате. Но теперь фильм достиг ещё одного достижения в мире кино по комиксам DC.

Продолжив успешную прокатную кампанию, фильм режиссёра Джеймса Ганна установил очередной рекорд. Теперь экранизация с участием Дэвида Кореенсвета является самой успешной картиной о Супермене в домашнем прокате США. На сегодняшний день фильм собрал около 331 млн внутри страны.

Тем не менее, борьба за международную аудиторию продолжается. Фильм столкнулся с трудностями на международном рынке и продолжает сталкиваться с ними. Его международные сборы составляют всего 247млн.

Официально заявлено, что продолжение "Супермена" уже в работе…

Успех фильма принес долгожданную новость о скором выходе второй части.

Уточнения

«Супермен» (англ lang="en">Superman) — художественный супергеройский фильм, экранизация комикса издательства DC Comics об одноимённом супергерое. Фильм снят совместно Великобританией, Швейцарией, Панамой и Соединёнными Штатами.

