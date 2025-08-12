Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пауэрбанк разрешено провозить только в ручной клади из-за опасности литиевых элементов
Как уложить короткие волосы за 5 минут и выглядеть безупречно весь день
Financial Times: в Испании предложили построить стального быка высотой 300 метров
Удивите гостей зимой: маринованные кабачки с чесноком – пикантная закуска, которую все полюбят
Кардиологи советуют дачникам чередовать работу и отдых для сохранения здоровья
Твой стиль уборки: узнай, кто ты — Мэри Поппинс, Мистер Вульф или Бриджит Джонс
Банк России перейдёт на проверку доходов заёмщиков через Цифровой профиль
Болезнь Альцгеймера у кошек: учёные бьют тревогу
Учёные подтвердили, что холодный полив усиливает горечь огурцов

Новая эра DC: успешный старт Супермена побил все рекорды!

Супермен ставит последнюю точку в споре о неудаче вселенной Зака Снайдера
1:38
Кино

Если вы следили за кассовыми сборами фильма "Супермен", то уже знаете, что новая картина Джеймса Ганна стала мощным стартом, которого так остро не хватало кинематографической вселенной DC.

Супермен
Фото: commons.wikimedia.org by Grandmaster Huon, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Супермен

В минувшие выходные фильм подтвердил нечто большее: фильмы Ганна и Питера Сафрана знаменуют собой начало новой эры DC, а противоречивая вселенная Зака Снайдера официально уходит в прошлое.

Фильм "Супермен", премьера которого состоялась 11 июля, имел чрезвычайно успешный дебютный уик-энд.

Феноменальный успех нового "Супермена" позволил фильму быстро обойти сборы предыдущей версии "Человек из стали", заработавшую $291 млн в домашнем прокате. Но теперь фильм достиг ещё одного достижения в мире кино по комиксам DC.

Продолжив успешную прокатную кампанию, фильм режиссёра Джеймса Ганна установил очередной рекорд. Теперь экранизация с участием Дэвида Кореенсвета является самой успешной картиной о Супермене в домашнем прокате США. На сегодняшний день фильм собрал около 331 млн внутри страны.

Тем не менее, борьба за международную аудиторию продолжается. Фильм столкнулся с трудностями на международном рынке и продолжает сталкиваться с ними. Его международные сборы составляют всего 247млн.

Официально заявлено, что продолжение "Супермена" уже в работе…

Успех фильма принес долгожданную новость о скором выходе второй части.

Уточнения

«Супермен» (англ   lang="en">Superman) — художественный супергеройский фильм, экранизация комикса издательства DC Comics об одноимённом супергерое. Фильм снят совместно Великобританией, Швейцарией, Панамой и Соединёнными Штатами.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Домашние животные
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб Аудио 
Зоопсихолог: пристальный взгляд кошки связан с восприятием звуков и движений
Домашние животные
Зоопсихолог: пристальный взгляд кошки связан с восприятием звуков и движений Аудио 
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей
Домашние животные
Кустарниковая собака из Южной Америки имеет численность менее 10 000 особей Аудио 
Популярное
Черное море уже не прежнее: опасные пришельцы множатся у крымских берегов — некоторые опаснее акул

У крымских берегов всё чаще встречаются тропические рыбы. Учёные объяснили, откуда они приплывают и какие виды уже прижились.

В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб
Борофагины вымерли около 2,5 млн лет назад, уступив экологические ниши кошкам
Последний бой костолома: доисторический убийца верблюдов пал от кошачьих лап
Такого зверя вы не встретите дважды: существо с квадратным лицом, которое природа будто придумала в шутку
Кот застыл, глядя в пустоту: что он видит там, где для нас — лишь тьма
ЗАЗ-970: перспективный советский микроавтобус остался только на чертежах Сергей Милешкин Николай Бурляев раскрыл правду об отношении к Никите Михалкову и его семье Анжела Якубовская Азербайджан и Румыния: новый альянс против России в глобальном конфликте Любовь Степушова
Зверь из кошмаров ледникового периода: волк, способный дробить кости мамонта
Призраки дикой природы: редчайшие псы планеты, о которых вы даже не слышали
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Ресторанный вкус дома: способ варки пельменей, о котором знают единицы
Последние материалы
Financial Times: в Испании предложили построить стального быка высотой 300 метров
Удивите гостей зимой: маринованные кабачки с чесноком – пикантная закуска, которую все полюбят
Кардиологи советуют дачникам чередовать работу и отдых для сохранения здоровья
Твой стиль уборки: узнай, кто ты — Мэри Поппинс, Мистер Вульф или Бриджит Джонс
Банк России перейдёт на проверку доходов заёмщиков через Цифровой профиль
Болезнь Альцгеймера у кошек: учёные бьют тревогу
Учёные подтвердили, что холодный полив усиливает горечь огурцов
Китайцы собрались улететь на черную дыру
СМИ: в Италии в августе 2025 года сократился турпоток на пляжи из-за высоких цен
Ранний подъём и прогулки пешком помогут поддерживать физическую активность
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.