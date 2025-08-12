Как HBO пропустил золотую жилу: история об отказе от успешного сериала

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
HBO совершил крупнейшую ошибку, упустив этот успешный сериал
Кино

Сеть HBO допустила самую большую ошибку в своей истории, отвергнув сериал, ставший невероятно популярным.

Ковбой
Фото: flickr.com by Moyan Brenn from Italy is licensed under Commons, the free media repository
Ковбой

Речь идёт о сериале "Жёлтый камень" (Yellowstone) производства Paramount Network.

Действительно, дело касается именно Yellowstone, съемки которого возглавлял режиссёр Тейлор Шеридан. После ухода главного актёра Кевина Костнера, сериал продолжался вплоть до последнего сезона, оставаясь увлекательным проектом Шеридана, рассказывающим историю семьи Даттонов, отчаянно борющейся за сохранение своего огромного ранчо на территории штата Вайоминг.

Сериал успел обзавестись двумя спин-оффами, а вскоре появятся новые продолжения, поэтому ясно одно: прощаться с семьей Даттон нам пока рано.

Однако канал HBO сразу же отказался поддерживать этот проект. Когда Шеридан впервые предложил сценарий сериала, он был ещё новичком среди сценаристов, и понимал, что проект надо продать крупной сети. Так он обратился к HBO, которым изначально понравился новый взгляд на жанр современного вестерна, позднее прозванного современным аналогом Dallas. Условием было участие Роберта Редфорда в пилотной серии, но позже представители HBO передумали, заявив, что сюжет сериала слишком провинциален ("слишком американский"), и даже предлагалось превратить территорию Желтого Камня в национальный парк.

В итоге сериал приобрел права студия Paramount Network, а роль главы семейства Джона Даттона сыграл не Роберт Редфорд, а Кевин Костнер.

Это решение HBO стало одной из крупнейших ошибок телеканала, поскольку популярность Yellowstone стремительно росла, превратившись в культовую франшизу телевидения!

Уточнения

Ке́вин Майкл Ко́стнер (англ. Kevin Michael Costner; род. 18 января 1955[…], Линвуд, Калифорния) — американский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант. Обладатель премий «Золотой глобус» (1991, 2013, 2023) и «Эмми» (2012). 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
