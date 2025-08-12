Иноагент в роли Ленина: Кукушкин* и Кузнецов раскрыли тайны каста запретного байопика о Сталине

Российские актёры Александр Кузнецов и Никита Кукушкин* вошли в каст международного проекта "Молодой Сталин".
Кузнецов подтвердил участие в соцсетях, данные о роли Кукушкина* появились на IMDb. По информации портала, Кукушкин* воплотит образ Владимира Ленина.
Кузнецов сыграет персонажа по фамилии Зубов. Роль Иосифа Сталина досталась британцу Космо Джарвису ("Сегун"). Съёмки стартовали в июле в Тбилиси.
Фильм режиссёра Гелы Баблуани ("13") основан на книге историка Саймона Себаг-Монтефиоре. Сюжет охватит ранние годы будущего советского лидера: его связи с преступным миром, революционную деятельность и участие в крупнейшем ограблении банка в истории Российской империи.
"Это погружение в огонь, который выковал власть", — пояснил Баблуани.
Режиссёр подчеркнул, что Космо Джарвис идеально передаёт "опасность и внутреннюю борьбу" молодого Сталина. Премьерная дата пока не объявлена.
*Никита Кукушкин включен Минюстом РФ в реестр иноагентов
Алекса́ндр Алекса́ндрович Кузнецо́в (укр Олександр Олександрович Кузнєцов; род. 22 июля 1992, Севастополь, Украина) — российский актёр.
Ники́та Андре́евич Куку́шкин (род. 14 ноября 1990, Москва) — российский актёр театра, кино и дубляжа.
