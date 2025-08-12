Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пересечение сплошной у обочины при обгоне влечёт штраф или лишение прав
Будущее медицины и контроля качества: создан искусственный язык, который "пробует" мир вокруг нас
Секреты сияющей кожи: уход, который работает всегда
Это простое упражнение повышает подвижность и убирает скованность в бедрах
Эксперты предложилм пошаговый рецепт джелато с молоком, яйцом и ванилью
Физическая активность 150 минут в неделю снижает риск болезней сердца
Гоар Аветисян ограничивает своего 5-летнего сына в еде ради диеты
Эксперты по организации пространства назвали главные причины хаоса в квартире
В Черном море у Крыма зафиксировано более 25 видов нетипичных рыб

Иноагент в роли Ленина: Кукушкин* и Кузнецов раскрыли тайны каста запретного байопика о Сталине

Российские актёры Кузнецов и Кукушкин* в фильме Молодой Сталин: кто кого сыграет
1:12
Кино » Зарубежное кино

Российские актёры Александр Кузнецов и Никита Кукушкин* вошли в каст международного проекта "Молодой Сталин".

Александр Кузнецов
Фото: flickr.com by Gennady Avramenko / Геннадий Авраменко, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Александр Кузнецов

Кузнецов подтвердил участие в соцсетях, данные о роли Кукушкина* появились на IMDb. По информации портала, Кукушкин* воплотит образ Владимира Ленина.

Кузнецов сыграет персонажа по фамилии Зубов. Роль Иосифа Сталина досталась британцу Космо Джарвису ("Сегун"). Съёмки стартовали в июле в Тбилиси.

Фильм режиссёра Гелы Баблуани ("13") основан на книге историка Саймона Себаг-Монтефиоре. Сюжет охватит ранние годы будущего советского лидера: его связи с преступным миром, революционную деятельность и участие в крупнейшем ограблении банка в истории Российской империи.

"Это погружение в огонь, который выковал власть", — пояснил Баблуани.

Режиссёр подчеркнул, что Космо Джарвис идеально передаёт "опасность и внутреннюю борьбу" молодого Сталина. Премьерная дата пока не объявлена.

*Никита Кукушкин включен Минюстом РФ в реестр иноагентов

Уточнения

Алекса́ндр Алекса́ндрович Кузнецо́в (укр Олександр Олександрович Кузнєцов; род. 22 июля 1992, Севастополь, Украина) — российский актёр. 

Ники́та Андре́евич Куку́шкин (род. 14 ноября 1990, Москва) — российский актёр театра, кино и дубляжа.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей
Домашние животные
Косатки охотятся на рыбу и морских млекопитающих, но игнорируют людей Аудио 
Медведев о Синнере и Алькарасе: сильны, но не непобедимы
Новости спорта
Медведев о Синнере и Алькарасе: сильны, но не непобедимы Аудио 
Сводка с фронта: оборона ВСУ у Красноармейска прорвана, калитка в сердце Донбасса открыта
Военные новости
Сводка с фронта: оборона ВСУ у Красноармейска прорвана, калитка в сердце Донбасса открыта Видео 
Популярное
Обычная ошибка хозяев, из-за которой кошки становятся инвалидами

Почему привычный способ «за шкирку» опасен для взрослой кошки и чем он грозит её здоровью и доверию к хозяину.

Эксперты: подъём взрослой кошки за загривок может привести к травмам и стрессу
Ежегодная миграция сардин у побережья Южной Африки длится около 20 минут
Кровавое кормовое безумие: тысячи хищников собираются на пир, который длится меньше получаса
Ездят, как обычные, а жрут, как тягачи: машины, у которых будто дырка в баке
Не кладите свеклу в кастрюлю: из-за чего борщ теряет рубиновый цвет
От танка до АЭС: история советской мобильной атомной станции ТЭС-3 Сергей Милешкин Три кита русской культуры: драма, сатира, авангард — оружие в идеологической войне Валерий Рокотов Елена Вавилова: внимание к деталям и системное мышление помогают в бизнесе Юлиана Погосова
Авто как одноразовая зажигалка: почему американцы выбрасывают даже живые машины
Живёт долго, любит нежно, спит много: портрет породы, созданной для квартиры
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
Какие модели автомобилей стоит успеть купить, пока они ещё есть у дилеров
Последние материалы
Шоу продолжается: Macan и Литвин сожгли авто на сцене в Москве
Повара советуют готовить кабачки в кляре из яиц, муки и сметаны
Российские актёры Кузнецов и Кукушкин* в фильме Молодой Сталин: кто кого сыграет
Соцсети: на пляжах Бразилии, Аргентины, Уругвая и Чили хлопают в ладоши, чтобы найти ребёнка
Самый быстрый объект в космосе: NASA раскрывает тайны кометы 3I/ATLAS и её размеры
5 хитростей, которые визуально увеличат вашу спальню
Омбудсмен Ирина Волынец предложила раздавать родителям пособия перед 1 сентября
Гены, здоровье семьи и образ жизни влияют на шансы стать долгожителем
Автомобилисты увеличивают дистанцию на стоянке, выворачивая колёса
Падел официально аккредитован в России и набирает популярность среди звёзд
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.