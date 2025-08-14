Юрий Никулин бы одобрил: Александр Олешко раскрыл секрет своей внешности для зрителей

49-летний Александр Олешко закрашивает седину, чтобы не расстраивать зрителей

Известный 49-летний актёр Александр Олешко поделился в своём личном блоге подробностями о возрастных изменениях и своём подходе к работе. Во время отпуска артист публикует фотографии без ретуши, что вызвало интерес у поклонников.

На одном из снимков Александр предстал с заметной сединой, что породило вопросы о том, почему он не появляется с ней на телевидении. Актёр объяснил, что красит волосы для съёмок, чтобы не вызывать у зрителей чувство жалости.

"Так вышло, что я уже не мальчик и практически весь седой. Конечно, во время съёмок делаю волосы другого цвета. Юрий Никулин всю жизнь подкрашивал волосы из-за уважения к зрителю. Зритель не должен видеть седого клоуна — это будет вызывать жалость. Быть седым в кадре — значит буду вас расстраивать", — сообщил артист.

Кроме того, Александр поделился своими переживаниями по поводу отпуска. Он признался, что испытывает некоторую неловкость, отправляясь отдыхать, и каждый раз убеждает себя в необходимости этого шага ради зрителей.

"Нужно подзарядить батарейки для того, чтобы были силы, духоподъёмность для работы, от которой зависит настроение очень многих людей", — пояснил он.

Алекса́ндр Влади́мирович Оле́шко (рум. Alexandr Oleşko; род. 23 июля 1976, Кишинёв) — российский актёр театра и кино, телеведущий, певец, театральный педагог.

