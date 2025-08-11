Стыдно и неловко: российская актриса рассказала о новой работе в Париже после бегства из РФ

Мария Шалаева устроилась таксисткой в Париже после переезда из России

Российская актриса Мария Шалаева, известная по главной роли в фильме "Русалка" (2007), начала работать таксистом в Париже.

44-летняя артистка поделилась новостью в своём Instagram*, выразив смешанные чувства.

"Как-то стыдно, неловко даже… Сегодня мой первый рабочий день в такси", — призналась Шалаева в видеообращении.

Актриса, снимавшаяся также в "Нирване", "Заложниках" и сериале "Озабоченные, или Любовь зла", переехала во Францию с детьми в 2022 году.

Причиной отъезда Шалаева называла угрозу уголовного преследования из-за участия в протестных акциях вместе с сыном-подростком.

Париж был выбран не случайно — там проживают её родственники. Новый этап жизни актрисы знаменуется кардинальной сменой профессии после успешной кинокарьеры на родине.

