Приговорённый к забвению: Джон Сина рассказал, как Голливуд дал ему второй шанс

Провал в Голливуде: Джон Сина рассказал о самом сложном периоде своей жизни
Кино » Зарубежное кино

Джон Сина в откровенном интервью признал катастрофические ошибки при переходе из рестлинга в кино.

Джон Сина выступает на фестивале
Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джон Сина выступает на фестивале

Бывший чемпион WWE рассчитывал на силу спортивного имиджа, но этого оказалось недостаточно.

Период с 2006 по 2009 год едва не поставил крест на его актёрских амбициях. Дебют в боевике "Морской пехотинец", последовавшие "12 раундов" и "Легендарный" собрали шквал негативных рецензий.

"Киноиндустрия фактически изгнала меня", — констатировал Сина.

Перелом наступил в 2015-м с комедией "Девушка без комплексов". Неожиданно раскрывшийся талант в жанре иронии перезапустил карьеру.

С тех пор Сина сознательно фокусируется на комедийных амплуа — от "Отряда самоубийц" до "Барби". 

Уточнения

Джон Фе́ликс Э́нтони Си́на-мла́дший (англ. John Felix Anthony Cena Jr.; род. 23 апреля 1977, Уэст-Ньюбери, Массачусетс, США) — американский рестлер, киноактёр, в прошлом рэпер.

