Один дома 2: почему Маколей Калкин считает этот фильм лучшим, а не первый – ответ удивит

Маколей Калкин раскрыл правду о Один дома 2: сколько он заработал на фильме?

0:52 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Маколей Калкин в шоу Hot Ones сделал неожиданное признание о франшизе "Один дома".

Фото: flickr by photo by Alan Light, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Маколей Калкин

Актёр назвал сиквел "Затерянный в Нью-Йорке" (1992) любимым — не из-за сюжета, а благодаря финансовым условиям контракта.

"За него мне заплатили больше. Имею 5% от чистых продаж фильма и 15% с мерча, включая Talkboy", — пояснил артист.

Он с иронией призвал зрителей покупать культовый диктофон из ленты: "Заберу свои 15%, спасибо!". Разница в гонорарах значительна: за первый фильм (1990) он получил 110 тыс. долларов, за второй — 4,5 млн долларов.

Калкин недавно признался, что не общается с отцом свыше 30 лет из-за жестокого обращения в детстве.

Уточнения

Мако́лей Ка́рсон Ка́лкин (англ. Macaulay Carson Culkin; род. 26 августа 1980, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, музыкант.

