Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Водители Uber и 99 всё чаще переходят с пассажирских перевозок на доставку посылок из-за более высокого дохода
Эксперты: фиксация руля в упоре создаёт опасное давление в системе ГУР
Провал в Голливуде: Джон Сина рассказал о самом сложном периоде своей жизни
Три мифа о телефонах, которые опровергли исследования
Как избежать микробов в ванной: простые приёмы для безопасности
Главные правила летнего ухода за кожей, которые работают
Сосиски с перцем и овощами: пошаговый рецепт
Не дайте удобрениям работать впустую: выявляем ошибки в подкормках
Ксения Собчак не пришла на могилу отца в день его рождения

Один дома 2: почему Маколей Калкин считает этот фильм лучшим, а не первый – ответ удивит

Маколей Калкин раскрыл правду о Один дома 2: сколько он заработал на фильме?
0:52
Кино » Зарубежное кино

Маколей Калкин в шоу Hot Ones сделал неожиданное признание о франшизе "Один дома".

Маколей Калкин
Фото: flickr by photo by Alan Light, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маколей Калкин

Актёр назвал сиквел "Затерянный в Нью-Йорке" (1992) любимым — не из-за сюжета, а благодаря финансовым условиям контракта.

"За него мне заплатили больше. Имею 5% от чистых продаж фильма и 15% с мерча, включая Talkboy", — пояснил артист.

Он с иронией призвал зрителей покупать культовый диктофон из ленты: "Заберу свои 15%, спасибо!". Разница в гонорарах значительна: за первый фильм (1990) он получил 110 тыс. долларов, за второй — 4,5 млн долларов.

Калкин недавно признался, что не общается с отцом свыше 30 лет из-за жестокого обращения в детстве.

Уточнения

Мако́лей Ка́рсон Ка́лкин (англ. Macaulay Carson Culkin; род. 26 августа 1980, Нью-Йорк, США) — американский актёр кино, телевидения и озвучивания, музыкант. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Наука и техника
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов Аудио 
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов
Домашние животные
Биологи из Финляндии выявили новый род тарантулов Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару
Беззубый гигант джунглей: зверь, что осмеливается противостоять пуме и ягуару
Последние материалы
Как избежать микробов в ванной: простые приёмы для безопасности
Главные правила летнего ухода за кожей, которые работают
Сосиски с перцем и овощами: пошаговый рецепт
Не дайте удобрениям работать впустую: выявляем ошибки в подкормках
Ксения Собчак не пришла на могилу отца в день его рождения
Эксперты: Россия может войти в пятерку лидеров по редкоземельным металлам
Мот и его жена пострадали на концерте Джастина Тимберлейка в Стамбуле: давка и травмы
С 1 сентября вступит в силу обновлённый список медпротивопоказаний к вождению
Избегаем мошенничества: 5 способов защитить себя при аренде авто за границей
Всё больше новых автомобилей в России выпускают без запасного колеса
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.