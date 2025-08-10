Интим в кино – это просто работа? Денис Власенко разрушил мифы о постельных сценах

Актёр Денис Власенко, известный по сериалу "Happy End", подробно описал процесс создания интимных эпизодов в кино.
В подкасте с Мариям Тилляевой он подчеркнул, что, несмотря на пикантный контент, съёмки проходят технично и профессионально.
"Всё снимается в халатах или одежде, максимально механически", — пояснил Власенко.
Ключевым фактором он назвал "кинохимию" между партнёрами: если она есть, сцена выглядит органично, а остальное решает операторская работа.
Актёр признался, что не ожидал такого количества постельных сцен в проекте, но относится к этому спокойно: "Да я и не против, если честно".
Однако он отметил, что специфика ролей иногда провоцировала недопонимание в личных отношениях. Власенко назвал такие ситуации "издержками профессии", подчеркнув необходимость разделения работы и реальной жизни.
Денис Владимирович Власенко (род. 18 декабря 1997, Курск) — российский актёр.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.