Интим в кино – это просто работа? Денис Власенко разрушил мифы о постельных сценах

Денис Власенко рассказал о кинохимии в интимных сценах — что скрыто за кадром?

Актёр Денис Власенко, известный по сериалу "Happy End", подробно описал процесс создания интимных эпизодов в кино.

В подкасте с Мариям Тилляевой он подчеркнул, что, несмотря на пикантный контент, съёмки проходят технично и профессионально.

"Всё снимается в халатах или одежде, максимально механически", — пояснил Власенко.

Ключевым фактором он назвал "кинохимию" между партнёрами: если она есть, сцена выглядит органично, а остальное решает операторская работа.

Актёр признался, что не ожидал такого количества постельных сцен в проекте, но относится к этому спокойно: "Да я и не против, если честно".

Однако он отметил, что специфика ролей иногда провоцировала недопонимание в личных отношениях. Власенко назвал такие ситуации "издержками профессии", подчеркнув необходимость разделения работы и реальной жизни.

Денис Владимирович Власенко (род. 18 декабря 1997, Курск) — российский актёр.

