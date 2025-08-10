Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Учёные нашли аминокислоту, способную ускорить сжигание жира
Черри содержат больше ликопина, витамина С и бета-каротина, чем крупные помидоры
По данным историков, остров Вильгельмштайн — рукотворная крепость XVIII века на Штайнхудер Меер
Магний и железо в подкормках сохраняют яркость петуний до осени
Жёлтые пятна на ногтях: опасные и безобидные причины
Скидки на летние шины в 2025 году достигли 30%
Трагедия с Юрием Бутусовым: причины эмиграции, последние проекты и похороны
Валентина Иванова резко ответила на критику из-за ребёнка вне брака с Тимати
Алюминиевая фольга помогает сократить частоту разморозки морозильника

Интим в кино – это просто работа? Денис Власенко разрушил мифы о постельных сценах

Денис Власенко рассказал о кинохимии в интимных сценах — что скрыто за кадром?
0:57
Кино » Российское кино

Актёр Денис Власенко, известный по сериалу "Happy End", подробно описал процесс создания интимных эпизодов в кино.

Секс на первом свидании: последствия
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Секс на первом свидании: последствия

В подкасте с Мариям Тилляевой он подчеркнул, что, несмотря на пикантный контент, съёмки проходят технично и профессионально.

"Всё снимается в халатах или одежде, максимально механически", — пояснил Власенко.

Ключевым фактором он назвал "кинохимию" между партнёрами: если она есть, сцена выглядит органично, а остальное решает операторская работа.

Актёр признался, что не ожидал такого количества постельных сцен в проекте, но относится к этому спокойно: "Да я и не против, если честно".

Однако он отметил, что специфика ролей иногда провоцировала недопонимание в личных отношениях. Власенко назвал такие ситуации "издержками профессии", подчеркнув необходимость разделения работы и реальной жизни.

Уточнения

Денис Владимирович Власенко (род. 18 декабря 1997, Курск) — российский актёр.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Учёные Ягеллонского университета нашли третий тип древесины у Liriodendron
Наука и техника
Учёные Ягеллонского университета нашли третий тип древесины у Liriodendron Аудио 
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид
Домашние животные
Гигантский муравьед занесён в Красный список МСОП как уязвимый вид Аудио 
Популярное
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии

Озёрный осётр возвращается в реку Куса после 20-летней программы восстановления. Новые достижения учёных подтверждают естественное размножение вида.

В реке Куса в Джорджии зафиксировано естественное размножение озёрных осетров
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Тайна Земли раскрыта: учёные нашли океан на глубине 600 километров, о котором писал Жюль Верн
Там нет ни рыб, ни кораблей: кто и зачем избегает центр Чёрного моря
Существа, которых никто не ждал: камера впервые сняла жителей из мира вечной тьмы на глубине 9 километров
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Упал за борт — прощай: где в океане даже не успеешь крикнуть
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Начинающим везёт, если выбрать правильно: топ пород собак для первого опыта
Последние материалы
Денис Власенко рассказал о кинохимии в интимных сценах — что скрыто за кадром?
Магний и железо в подкормках сохраняют яркость петуний до осени
Жёлтые пятна на ногтях: опасные и безобидные причины
Скидки на летние шины в 2025 году достигли 30%
Трагедия с Юрием Бутусовым: причины эмиграции, последние проекты и похороны
Валентина Иванова резко ответила на критику из-за ребёнка вне брака с Тимати
Алюминиевая фольга помогает сократить частоту разморозки морозильника
Curiosity зафиксировал следы древней воды в марсианских камнях
Ветеринары: деструктивное поведение и сон более 16 часов указывают на скуку кошки
Лолита Милявская изменила мнение о государственных наградах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.