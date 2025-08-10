Я перезвоню: как ответ Эммы Томпсон сорвал планы Дональда Трампа

Дональд Трамп предложил Эмме Томпсон свидание – актриса раскрыла, как ответила

1:06 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Актриса Эмма Томпсон поделилась курьёзным эпизодом из прошлого на кинофестивале в Локарно.

Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дональд Трамп

Обладательница двух "Оскаров" рассказала о телефонном звонке от Дональда Трампа в 1998 году, когда она снималась в картине "Основные цвета".

"Он сказал: "Привет, это Дональд Трамп". Я подумала, что это шутка", — призналась актриса изданию Deadline.

На предложение бизнесмена поужинать Томпсон вежливо ответила: "Это очень мило, я перезвоню". Однако обратной связи не последовало.

Звонок произошёл вскоре после развода Томпсон. Актриса до сих пор не понимает, как Трамп получил её номер, предположив наличие "спецотдела" по поиску свиданий.

"Я могла бы пойти на свидание с ним и изменить ход американской истории", — пошутила Томпсон.

Отказ остался без последствий: Трамп не повторил попытку, а Томпсон продолжила карьеру, получив второй "Оскар" через три года. Историю актриса назвала абсурдным совпадением времён.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.



Дама Э́мма То́мпсон (англ. Emma Thompson; 15 апреля 1959, Лондон) — британская актриса кино, телевидения и озвучивания, сценаристка.

