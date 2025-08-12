А как в Табакова было не влюбиться? Ирина Зудина раскрыла тайны начала отношений дочери и легендарного режиссёра

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:16
Кино

Ирина Зудина, мама известной актрисы Марины Зудиной, рассказала о своих воспоминаниях, связанных с началом отношений дочери и Олега Табакова. Она отметила, что не только поддерживала выбор Марины, но и искренне радовалась за неё, несмотря на разницу в возрасте между влюблёнными. Ирина испытывала большую симпатию к актёру и видела в нём прекрасного и надёжного спутника жизни.

Олег Табаков
Фото: mos.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Олег Табаков

"Я была не только не против, я была счастлива, что Марина встретила и полюбила такого человека. А как в Табакова было не влюбиться? Такая любовь — настоящее счастье. Он Марину очень любил", — заявила женщина в беседе с kp.ru.

По её словам, она догадывалась о романе дочери с Табаковым ещё до того, как Марина сама ей об этом рассказала, однако познакомилась с ним только после их свадьбы. Ирина отметила обаяние Табакова и рассказала, что он относился к людям искренне и дружелюбно.

Что касается самой Марины, она переживала, как мама воспримет её отношения с Табаковым из-за разницы в возрасте, но реакция Ирины удивила её.

"Да и тебе тоже лет немало", — сказала она, тем самым поддержав дочь.

Уточнения

Оле́г Па́влович Табако́в (17 августа 1935, Саратов, СССР — 12 марта 2018, Москва, Россия) — советский и российский актёр и режиссёр театра и кино, педагог; народный артист СССР (1988), лауреат Государственной премии СССР (1967) и Государственной премии РФ (1998).

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
