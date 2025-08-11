Алексей Учитель передаёт эстафету: кто займёт режиссерское кресло в сиквеле Прогулки?

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:12
Кино

Алексей Учитель, создатель знаменитой "Прогулки", поделился с РИА Новости интересными планами относительно возможного продолжения своего культового фильма. По его словам, режиссёрское кресло в новой части может занять его сын Илья Учитель.

Москва
Фото: commons.wikimedia.org by Andrey Korzun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Москва

Учитель-старший отметил, что идеи о продолжении "Прогулки" возникали сразу после выхода оригинальной картины в 2003 году. Обсуждались даже варианты международного проекта с действием в десяти разных странах, однако, если продолжение всё же состоится, то, скорее всего, оно перенесёт зрителя в Москву, а не останется в привычном Санкт-Петербурге.

Режиссёр также не исключает, что в новой истории могут появиться знакомые лица из первого фильма.

Напомним, что "Прогулка" с Ириной Пеговой, Павлом Баршаком и Евгением Цыгановым в главных ролях, рассказывающая о спонтанном путешествии трёх незнакомцев по центру Петербурга, которое перерастает в любовную драму, вновь появилась в кинотеатрах 24 июля 2025 года, спустя более двадцати лет после своего первого выхода.

Уточнения

Алексе́й Ефи́мович Учи́тель (род. 31 августа 1951, Ленинград) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и кинооператор, народный артист Российской Федерации (2002), художественный руководитель киностудии «Рок».

