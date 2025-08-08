Квентин Тарантино назвал любимым самый провальный фильм: через десять лет люди поймут

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Режиссёр Квентин Тарантино удивил публику, рассказав о своём любимом фильме, который с треском провалился в прокате.

Фильм, который обожает Тарантино, кинокритики оценивают крайне низко.

Режиссёр, создавший такие классические фильмы, как "Бешеные псы" и "Криминальное чтиво", идёт против течения критики и ценит фильм, часто высмеиваемый публикой.

Это касается, например, фильма "Битва за Землю" ("Battlefield Earth"). По его словам, это "невероятная вещь".

По словам режиссёра неудачного проекта, многие люди полюбили этот фильм, включая Тарантино. В 2008 году он рассказал сайту Den of Geek (через Far Out):

"Я вместе с Джоном Траволтой привёз фильм на ранчо и показал Джорджу Лукасу и другим 300 людям из ILM. Им понравилось. Тарантино пришёл на премьеру, сел рядом со мной, потом обнял меня и сказал: "Вот так я хочу писать сценарии", — гласит воспоминания кинодеятеля.

Тарантино уверен, что через десять лет люди осознаю ценность данного фильма. 

Фильм "Битва за Землю", адаптированный по одноименному научно-фантастическому роману Л. Рона Хаббарда, написанному в 1982 году, рассказывает историю восстания человечества против пришельцев, захвативших власть и правящих Землёй.

Злодей фильма Джон Траволта также выступил продюсером, но это не помогло избежать провала в прокате и критическом восприятии. При бюджете в 44 миллиона долларов картина собрала всего 29,7 миллионов долларов, то есть принесла убытки. Его рейтинг одобрения на платформе Rotten Tomatoes составляет 3% при более чем 150 обзорах критиков.

В интервью Vice в 2021 году (через Independent) другой продюсер фильма Эндрю Стивенс раскритиковал сам факт существования картины. Он низко оценил, как сценарий, так и его воплощение в кино.

Уточнения

Кве́нтин Джеро́м Таранти́но (англ. Quentin Jerome Tarantino, МФА: [ˌtærənˈtiːno]; род. 27 марта 1963, Ноксвилл, Теннесси, США) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр и писатель.

