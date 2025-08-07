12 часов на ногах! Муцениеце раскрыла правду о съёмках беременной в новом сериале

Агата Муцениеце ушла в декрет после съёмок в сериале Химкинские ведьмы

1:01 Your browser does not support the audio element. Кино Российское кино

Агата Муцениеце объявила о завершении съёмок в своём последнем проекте перед рождением третьего ребёнка. Актриса снималась в сериале "Химкинские ведьмы" на поздних сроках беременности.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Агата Муцениеце

Муцениеце призналась, что работала над проектом с мая, выдерживая напряжённый график.

"Хвалю себя за то, что беременная выстояла все смены по 12 часов и больше и не поправилась на 100 кг, пока что", — написала актриса в соцсети.

По данным СМИ, дочь от музыканта Петра Дранги она ожидает в октябре.

Сериал рассказывает историю трёх мошенниц, обретших магический дар. Партнёрами Муцениеце по площадке стали Анна Банщикова и Валерия Астапова. Актриса подчеркнула особую атмосферу проекта:

"Я пережила с девчонками все чувства на свете — отрицание, гнев, принятие и, наконец, любовь! Этот проект пронизан любовью!", — отметила она.

Уточнения

Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.

