12 часов на ногах! Муцениеце раскрыла правду о съёмках беременной в новом сериале

Агата Муцениеце объявила о завершении съёмок в своём последнем проекте перед рождением третьего ребёнка. Актриса снималась в сериале "Химкинские ведьмы" на поздних сроках беременности.
Муцениеце призналась, что работала над проектом с мая, выдерживая напряжённый график.
"Хвалю себя за то, что беременная выстояла все смены по 12 часов и больше и не поправилась на 100 кг, пока что", — написала актриса в соцсети.
По данным СМИ, дочь от музыканта Петра Дранги она ожидает в октябре.
Сериал рассказывает историю трёх мошенниц, обретших магический дар. Партнёрами Муцениеце по площадке стали Анна Банщикова и Валерия Астапова. Актриса подчеркнула особую атмосферу проекта:
"Я пережила с девчонками все чувства на свете — отрицание, гнев, принятие и, наконец, любовь! Этот проект пронизан любовью!", — отметила она.
Ага́та Му́цениеце (латыш Agate Muceniece; род. 1 марта 1989, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая.
