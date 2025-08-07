Секрет раскрыт: кто помогает сыну Тины Канделаки строить карьеру?

Сын Тины Канделаки выразил благодарность Игорю Вернику за советы в кино

Лео Канделаки, 24-летний сын известной телеведущей и продюсера Тины Канделаки, активно строит карьеру в медиа. Несмотря на отсутствие специального актёрского образования, он снимается в кино, сериалах и участвует в телепроектах.

Фото: Telegram by Telegram-канал Лео Канделаки, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лео Канделаки

Свой успех юноша объясняет интуитивным подходом и помощью наставников. В интервью "Леди.Mail" Лео выразил особую благодарность народному артисту России Игорю Вернику.

"Низкий поклон Игорю Эмильевичу за подсказки на съёмках "Монастыря". Его хитрости до сих пор помогают мне в работе", — признался Канделаки.

Помимо актёрства, Лео занимается музыкой. Он сочиняет композиции, в том числе для саундтреков, и обладает вокальными данными.

Личная жизнь молодого человека также привлекает внимание. Хотя он официально холост, его сердце занято. Весной Лео впервые представил публике свою девушку, имя которой не раскрывается.

Уточнения

Тинати́н Ги́виевна (Ти́на) Кандела́ки (груз. თინათინ (თინა) გივის ასული კანდელაკი; род. 10 ноября 1975, Тбилиси, Грузинская ССР, СССР) — российская журналистка, телеведущая, продюсер, пропагандистка, общественный деятель.



И́горь Эми́льевич Ве́рник (род. 11 октября 1963, Москва, РСФСР, СССР) — советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, телепродюсер, теле- и радиоведущий, певец и кинокомпозитор.

