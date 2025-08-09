Нагиев — король гонораров: эксперт объяснил, почему за день с ним готовы платить 5 миллионов рублей

Кинокритик заявил, что Нагиев заслуженно получает пять миллионов за день съёмок

Дмитрий Нагиев занимает одну из ведущих позиций среди самых высокооплачиваемых актёров в России. Его гонорар за день съёмок, по некоторым данным, может достигать 5 миллионов рублей. Кинокритик Александр Голубчиков в интервью порталу "Страсти" отметил, что такая сумма вполне оправдана, поскольку Нагиев способен окупить все затраты.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Дмитрий Нагиев

По словам эксперта, актёр не просто так поднял свою стоимость. Он много трудился, экспериментировал с ролями и, что немаловажно, завоевал любовь зрителей. Голубчиков подчеркнул, что в киноиндустрии, как и в любом другом бизнесе, существует правило: если за продукт платят, значит, он действительно ценен.

"Нагиев долго и упорно зарабатывал свою репутацию, он основательно потрудился в начале своей карьеры над тем, чтобы зритель его максимально полюбил. И теперь мы видим результат — зритель с удовольствием смотрит его проекты. Так что нет ничего удивительного в том, что Нагиеву готовы столько платить, это оправданно, контент окупается", — поделился кинокритик.

Если в начале своей карьеры Нагиев был известен в основном как комедийный актёр, то со временем его популярность позволила ему расширить диапазон ролей. Он начал пробовать себя в драматических жанрах, и, по словам Голубчикова, здесь он тоже проявил себя весьма успешно.

Кинокритик также отметил, что у Нагиева была одна слабая сторона — его сдержанность в выражении эмоций, однако даже этот недостаток он сумел обернуть в свою пользу и превратил в собственную своеобразную изюминку, которая делает его ещё более интересным, ярким и уникальным актёром.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.

