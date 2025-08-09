Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты заявили, что эмоциональное состояние владельца передаётся питомцу
Ретро-волны снова в моде: причёска, которая сделает вас звездой красной дорожки
Упражнения с гирей от тренера NASM Джеффа Сазерленда развивают силу и выносливость
Great Wall не планирует выводить бренды Ora и Wey из России
Touareg исчезает из линейки VW — гибридный Tayron заменит его
Интерьер будущего строится на доминирующих цветах, геометрии и технологиях
Майкрософт Рус инициировала процедуру банкротства
Юрий Антонов тратит миллион рублей в месяц на содержание экзотических птиц
Врач Поздняков назвал основные симптомы лихорадки чикунгунья

Нагиев — король гонораров: эксперт объяснил, почему за день с ним готовы платить 5 миллионов рублей

Кинокритик заявил, что Нагиев заслуженно получает пять миллионов за день съёмок
1:47
Кино

Дмитрий Нагиев занимает одну из ведущих позиций среди самых высокооплачиваемых актёров в России. Его гонорар за день съёмок, по некоторым данным, может достигать 5 миллионов рублей. Кинокритик Александр Голубчиков в интервью порталу "Страсти" отметил, что такая сумма вполне оправдана, поскольку Нагиев способен окупить все затраты.

Дмитрий Нагиев
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Дмитрий Нагиев

По словам эксперта, актёр не просто так поднял свою стоимость. Он много трудился, экспериментировал с ролями и, что немаловажно, завоевал любовь зрителей. Голубчиков подчеркнул, что в киноиндустрии, как и в любом другом бизнесе, существует правило: если за продукт платят, значит, он действительно ценен.

"Нагиев долго и упорно зарабатывал свою репутацию, он основательно потрудился в начале своей карьеры над тем, чтобы зритель его максимально полюбил. И теперь мы видим результат — зритель с удовольствием смотрит его проекты. Так что нет ничего удивительного в том, что Нагиеву готовы столько платить, это оправданно, контент окупается", — поделился кинокритик.

Если в начале своей карьеры Нагиев был известен в основном как комедийный актёр, то со временем его популярность позволила ему расширить диапазон ролей. Он начал пробовать себя в драматических жанрах, и, по словам Голубчикова, здесь он тоже проявил себя весьма успешно.

Кинокритик также отметил, что у Нагиева была одна слабая сторона — его сдержанность в выражении эмоций, однако даже этот недостаток он сумел обернуть в свою пользу и превратил в собственную своеобразную изюминку, которая делает его ещё более интересным, ярким и уникальным актёром.

Уточнения

Дми́трий Влади́мирович Наги́ев (род. 4 апреля 1967, Ленинград) — советский и российский шоумен, актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, теле- и радиоведущий (ведущий развлекательных программ), певец и музыкант.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Сейчас читают
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
Домашние животные
Ветеринары: таксы часто получают травмы позвоночника при избыточном весе
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов
Наука и техника
В центре Земли обнаружен океан, скрывающий воду, равную объему трёх океанов Аудио 
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций
Еда и рецепты
Баклажаны, тушённые в томатном соусе: рецепт с чесноком и паприкой на 8 порций Аудио 
Популярное
Археологи нашли невообразимое: подводный вход в Александрийский маяк откроет новый взгляд на его историю

Александрийский маяк, одно из семи чудес Древнего мира, вновь начинает раскрывать свои тайны благодаря находкам археологов и современным технологиям.

Археологи обнаружили 2000-летний подводный вход в Александрийский маяк
Автоэксперты советуют проверять шины не реже одного раза в две недели
Монета подскажет: когда пора подкачать шины, чтобы не тратить лишний бензин
Мы живём в черной дыре и даже не подозреваем об этом: гипотеза, которая объясняет всё
Баклажаны в соусе, которые получаются всегда: без жарки, без фритюра, без проблем
История советской разведчицы Елены Вавиловой вдохновила на создание сериала Американцы Юлиана Погосова США удвоили вознаграждение за поимку президента Венесуэлы Любовь Степушова На Ставрополье выделили Кисловодский парк, гору Машук и озеро Тамбукан как уникальные объекты Игорь Буккер
Два метра древней мощи: монстр с костяным панцирем и акульим хвостом снова патрулирует воды Джорджии
Послушный пёс за неделю: приём, который знают только опытные кинологи
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Милый взгляд, горький опыт: собаки, с которыми жизнь превратится в проблему
Последние материалы
Touareg исчезает из линейки VW — гибридный Tayron заменит его
Интерьер будущего строится на доминирующих цветах, геометрии и технологиях
Майкрософт Рус инициировала процедуру банкротства
Юрий Антонов тратит миллион рублей в месяц на содержание экзотических птиц
Врач Поздняков назвал основные симптомы лихорадки чикунгунья
Калий и фосфор улучшают вкус и аромат груш при дозревании
Причиной слез у собаки может быть воспаление глаза или аллергия — ветеринары
Пошаговая инструкция стилистов по созданию идеального высокого хвоста
Одна щепотка сахара на 1 кг рыбы улучшает цвет и текстуру корочки
44-летнее исследование показало, что езда на велосипеде может снизить риск развития деменции на 88%
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.