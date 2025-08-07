Netflix разделил сезон Уэнсдей: критики негодуют?

Уэнсдей 2 на Netflix: первые отзывы критиков – триумф или провал?

1:39 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

6 августа на Netflix состоялось долгожданное возвращение "Уэнсдей". Первые 4 эпизода второго сезона культового спин-оффа "Семейки Аддамс" уже доступны для просмотра спустя три года после феноменального успеха первой части.

Фото: commons.wikimedia.org by freestocks.org, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Логотип Netflix на телевизоре

Ранние рецензии критиков на агрегаторе Rotten Tomatoes показывают 78% положительных отзывов — результат, сопоставимый с дебютным сезоном. Обозреватели единодушно отмечают сохранение фирменной мрачной эстетики и харизму Дженны Ортеги в роли Уэнсдей Аддамс. Однако ключевой претензией стало решение разделить сезон на две части.

"Почти трёхлетняя пауза убила бы менее масштабное шоу, но убийственно приятный второй сезон "Уэнсдей" стоил ожидания", — пишет один из критиков. "Здесь много перспектив, несмотря на разделение сезона, которое вместо того, чтобы улучшить историю, в конечном итоге сдерживает динамику шоу", — отмечает другой.

Общий консенсус: вступительные эпизоды служат лишь затянутой затравкой к основному сюжету, что снижает динамику по сравнению с первым сезоном. Многие обозреватели сходятся во мнении, что окончательную оценку можно будет дать только после выхода финала.

"Полный остроты и глубины, второй сезон остаётся таким же захватывающим, как и первый", — подчёркивает третий рецензент.

Заключительные эпизоды второго сезона "Уэнсдей" выйдут на Netflix 3 сентября 2025 года.

Уточнения

«Уэ́нздей» (англ. Wednesday, другие варианты русской транскрипции — «Уэнсдэй», «Уэнсдей», «Уэнздэй»; с англ. — «Среда») — американский сериал о взрослении с жанровыми элементами мистерии, комедии и фантастики, основанный на сюжете о Семейке Аддамс.

