Гордость уходит на второй план: Головин готов пожертвовать амбициями ради жены

Александр Головин: я готов унять свою гордость и уступить ради любимой жены

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Российский актёр Александр Головин, известный по ролям в "Ералаше", "Папиных дочках" и "Кадетстве", официально вступил в брак в 2023 году. Его избранницей стала коллега Александра Попова, с которой он встречался два года до похода в ЗАГС.

Фото: commons.wikimedia.org by artemtation, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Обручальные кольца

В интервью изданию StarHit Головин откровенно рассказал о переменах, принесённых браком. По его словам, жизнь после свадьбы преобразилась кардинально.

"Жизнь стала не просто лучше — она обрела новые краски, смыслы и ту самую опору, о которой мечтаешь, даже не осознавая", — поделился актёр.

Головин подчеркнул, что ради своей спутницы готов на серьёзные уступки. Он признался в готовности "унять свою гордость и уступить", а также пойти на профессиональный риск. Этим риском актёр назвал возможность совместных съёмок с супругой в будущем.

Звезда "Кадетства" отметил, что работа на одной площадке с близкими — сложная задача, а сам процесс съёмок является стрессом. Пока Александра Попова сопровождает мужа на съёмочной площадке в качестве гостя, но Головин выразил надежду, что однажды они снимутся вместе в кино.

Уточнения

Алекса́ндр Па́влович Голови́н (род. 13 января 1989, Брно, Чехословакия) — российский актёр театра, кино и телевидения.

