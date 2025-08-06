Гордость уходит на второй план: Головин готов пожертвовать амбициями ради жены

Российский актёр Александр Головин, известный по ролям в "Ералаше", "Папиных дочках" и "Кадетстве", официально вступил в брак в 2023 году. Его избранницей стала коллега Александра Попова, с которой он встречался два года до похода в ЗАГС.
В интервью изданию StarHit Головин откровенно рассказал о переменах, принесённых браком. По его словам, жизнь после свадьбы преобразилась кардинально.
"Жизнь стала не просто лучше — она обрела новые краски, смыслы и ту самую опору, о которой мечтаешь, даже не осознавая", — поделился актёр.
Головин подчеркнул, что ради своей спутницы готов на серьёзные уступки. Он признался в готовности "унять свою гордость и уступить", а также пойти на профессиональный риск. Этим риском актёр назвал возможность совместных съёмок с супругой в будущем.
Звезда "Кадетства" отметил, что работа на одной площадке с близкими — сложная задача, а сам процесс съёмок является стрессом. Пока Александра Попова сопровождает мужа на съёмочной площадке в качестве гостя, но Головин выразил надежду, что однажды они снимутся вместе в кино.
Алекса́ндр Па́влович Голови́н (род. 13 января 1989, Брно, Чехословакия) — российский актёр театра, кино и телевидения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
В Мамонтовой пещере обнаружены окаменелости двух древних акул, возраст которых составляет 325 миллионов лет, открывающие новые горизонты в изучении экосистем.