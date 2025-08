Провал на старте: научная фантастика Amazon растоптана критиками

Фильм Война миров с Айс Кьюбом получил 0% на Rotten Tomatoes

Новая экранизация романа Герберта Уэллса "Война миров", выпущенная стриминговым сервисом Amazon Prime Video, получила рейтинг 0% на агрегаторе кинокритики Rotten Tomatoes.

Фильм, снятый полностью в формате "screenlife" (действие показано через экраны устройств), стал одним из менее чем 50 кинопроектов в истории с таким низким показателем.

В главной роли Уилла Рэдфорда, эксперта по безопасности, снялся Айс Кьюб. Сюжет переносит классическую историю о вторжении инопланетян в современность: Рэдфорд, выслеживая хакера "Дестабилизатора", сталкивается с падением метеоров, несущих смертоносные машины.

Критики единодушно раскритиковали проект. Variety отметила, что фильм напоминает "рекламный ролик Amazon". ScreenAnarchy назвал его "смехотворно плохим", а Cinemalogue указал на отсутствие саспенса и нарастающую абсурдность.

Зрительский рейтинг чуть выше — 12%, но отзывы аудитории также резко негативны: зрители жалуются на бесполезную трату времени и крайне низкое качество производства.

"Война миров" пополнила список кинопровалов на Rotten Tomatoes, где также значатся "Полицейская академия 4" и "Горец 2".

