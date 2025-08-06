Провал на старте: научная фантастика Amazon растоптана критиками

Новая экранизация романа Герберта Уэллса "Война миров", выпущенная стриминговым сервисом Amazon Prime Video, получила рейтинг 0% на агрегаторе кинокритики Rotten Tomatoes.
Фильм, снятый полностью в формате "screenlife" (действие показано через экраны устройств), стал одним из менее чем 50 кинопроектов в истории с таким низким показателем.
В главной роли Уилла Рэдфорда, эксперта по безопасности, снялся Айс Кьюб. Сюжет переносит классическую историю о вторжении инопланетян в современность: Рэдфорд, выслеживая хакера "Дестабилизатора", сталкивается с падением метеоров, несущих смертоносные машины.
Критики единодушно раскритиковали проект. Variety отметила, что фильм напоминает "рекламный ролик Amazon". ScreenAnarchy назвал его "смехотворно плохим", а Cinemalogue указал на отсутствие саспенса и нарастающую абсурдность.
Зрительский рейтинг чуть выше — 12%, но отзывы аудитории также резко негативны: зрители жалуются на бесполезную трату времени и крайне низкое качество производства.
"Война миров" пополнила список кинопровалов на Rotten Tomatoes, где также значатся "Полицейская академия 4" и "Горец 2".
«Война миров» (англ. The War of the Worlds) — научно-фантастический роман Герберта Уэллса, впервые опубликованный в 1897 году.
Айс Кьюб (англ. Ice Cube; настоящее имя — О’Ши Дже́ксон (англ. O'Shea Jackson); род. 15 июня 1969, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский рэпер, актёр, сценарист, режиссёр и композитор.
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