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Задание: почему новый сериал с Марком Руффало может стать главным хитом года?

Криминальная драма Задание захватила внимание фанатов детективов
1:15
Кино » Зарубежное кино

Криминальный сериал "Задание" (Task) с Марком Руффало, провозглашённый "шоу года", готовится к премьере. Семисерийный проект представляет собой жёсткую детективную драму.

Съемки
Фото: commons.wikimedia.org by Basile9478issa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Съемки

Действие разворачивается в рабочих пригородах Филадельфии. Руффало играет агента ФБР Тома, возглавляющего спецгруппу. Их цель — остановить серию жестоких ограблений, которые организует неприметный семьянин Робби (Том Пелфри).

Создатель проекта — Брэд Ингелсби, сценарист нашумевшей драмы "Острый край" с Кейт Уинслет. Ингелсби черпал вдохновение в судьбе собственного дяди, бывшего священника, оставившего сан. Также его заинтересовал факт сотрудничества священнослужителей с ФБР во время крупных ЧП.

"Мне был интересен персонаж, чья вера подверглась испытанию. Как он отреагирует?" — пояснил Ингелсби.

Помимо Руффало и Пелфри, в звёздный ансамбль вошли Эмилия Джонс и Элисон Оливер.

Трейлер сериала уже вызвал ажиотаж среди зрителей. Многие предрекают проекту статус лучшего шоу года и с нетерпением ждут выхода. Премьера намечена на сентябрь.

Уточнения

«Задание» (англ  Task) — предстоящий американский мини-сериал Брэда Ингелсби в жанре криминальной драмы. Главные роли исполнили Марк Руффало, Том Пелфри, Эмилия Джонс, Тусо Мбеду, Рауль Кастильо, Джейми Макшейн, Сэм Кили, Фабьен Франкель и Элисон Оливер. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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