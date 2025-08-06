Задание: почему новый сериал с Марком Руффало может стать главным хитом года?

Криминальная драма Задание захватила внимание фанатов детективов

1:15 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Криминальный сериал "Задание" (Task) с Марком Руффало, провозглашённый "шоу года", готовится к премьере. Семисерийный проект представляет собой жёсткую детективную драму.

Фото: commons.wikimedia.org by Basile9478issa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Съемки

Действие разворачивается в рабочих пригородах Филадельфии. Руффало играет агента ФБР Тома, возглавляющего спецгруппу. Их цель — остановить серию жестоких ограблений, которые организует неприметный семьянин Робби (Том Пелфри).

Создатель проекта — Брэд Ингелсби, сценарист нашумевшей драмы "Острый край" с Кейт Уинслет. Ингелсби черпал вдохновение в судьбе собственного дяди, бывшего священника, оставившего сан. Также его заинтересовал факт сотрудничества священнослужителей с ФБР во время крупных ЧП.

"Мне был интересен персонаж, чья вера подверглась испытанию. Как он отреагирует?" — пояснил Ингелсби.

Помимо Руффало и Пелфри, в звёздный ансамбль вошли Эмилия Джонс и Элисон Оливер.

Трейлер сериала уже вызвал ажиотаж среди зрителей. Многие предрекают проекту статус лучшего шоу года и с нетерпением ждут выхода. Премьера намечена на сентябрь.

Уточнения

«Задание» (англ Task) — предстоящий американский мини-сериал Брэда Ингелсби в жанре криминальной драмы. Главные роли исполнили Марк Руффало, Том Пелфри, Эмилия Джонс, Тусо Мбеду, Рауль Кастильо, Джейми Макшейн, Сэм Кили, Фабьен Франкель и Элисон Оливер.

