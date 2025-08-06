Сыграть себя — задача не из лёгких: Джордж Клуни поставил хейтеров на место

Джордж Клуни публично ответил на распространённую критику относительно своего актёрского диапазона.
В беседе с Vanity Fair звезда прокомментировал мнение, будто его экранные герои — лишь вариации его самого.
"Говорят, я играю только себя? Мне абсолютно всё равно", — заявил Клуни.
Он привёл контрастные примеры своих работ: от широкой комедии "О, где же ты, брат?" до серьёзных драм "Майкл Клейтон" и "Сириана".
Актёр подчеркнул, что если такое разнообразие считается игрой "себя", то он не против. При этом Клуни отметил, что задача эта непроста: "Попробуйте сыграть себя. Это, поверьте, задача не из лёгких".
Клуни также вспомнил свой путь к славе, указав, что известность пришла к нему лишь в 33 года после сериала "Скорая помощь". К тому моменту он уже 12 лет работал в профессии.
Этот опыт, по словам актёра, помог ему осознать мимолётность успеха и то, насколько он часто не зависит от самого человека. Клуни намекнул, что за долгую карьеру научился ценить возможности и не принимать критику близко к сердцу.
Джордж Ти́моти Клу́ни (англ. George Timothy Clooney; род. 6 мая 1961, Лексингтон, Кентукки, США) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, предприниматель и активист.
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