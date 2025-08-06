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Сыграть себя — задача не из лёгких: Джордж Клуни поставил хейтеров на место

Мне всё равно: Джордж Клуни прокомментировал критику своего актёрского диапазона
1:14
Кино » Зарубежное кино

Джордж Клуни публично ответил на распространённую критику относительно своего актёрского диапазона.

Джордж Клуни с женой
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Department of State from United States, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Джордж Клуни с женой

В беседе с Vanity Fair звезда прокомментировал мнение, будто его экранные герои — лишь вариации его самого.

"Говорят, я играю только себя? Мне абсолютно всё равно", — заявил Клуни.

Он привёл контрастные примеры своих работ: от широкой комедии "О, где же ты, брат?" до серьёзных драм "Майкл Клейтон" и "Сириана".

Актёр подчеркнул, что если такое разнообразие считается игрой "себя", то он не против. При этом Клуни отметил, что задача эта непроста: "Попробуйте сыграть себя. Это, поверьте, задача не из лёгких".

Клуни также вспомнил свой путь к славе, указав, что известность пришла к нему лишь в 33 года после сериала "Скорая помощь". К тому моменту он уже 12 лет работал в профессии.

Этот опыт, по словам актёра, помог ему осознать мимолётность успеха и то, насколько он часто не зависит от самого человека. Клуни намекнул, что за долгую карьеру научился ценить возможности и не принимать критику близко к сердцу.

Уточнения

Джордж Ти́моти Клу́ни (англ. George Timothy Clooney; род. 6 мая 1961, Лексингтон, Кентукки, США) — американский актёр кино и телевидения, кинорежиссёр, сценарист, продюсер, предприниматель и активист.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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