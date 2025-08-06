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86-летний Фрэнсис Форд Коппола перенёс операцию: что произошло с легендой Голливуда?

86-летний Фрэнсис Форд Коппола перенёс операцию на сердце: подробности
1:05
Кино » Зарубежное кино

86-летний режиссёр Фрэнсис Форд Коппола сообщил об успешном завершении кардиохирургической операции.

Фрэнсис Форд Коппола
Фото: commons.wikimedia.org by Frank Sun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фрэнсис Форд Коппола

На связь с поклонниками кинематографист вышел в своём аккаунте в Instagram*.

"В Риме прошёл процедуру афибрилляции у её изобретателя — великого итальянского доктора Андреа Натале! Я в порядке!", — написал Коппола.

Это вторая подобная операция режиссёра у того же специалиста с интервалом в 30 лет.

Прибыв 5 августа в Рим для плановой операции, Коппола был экстренно госпитализирован из аэропорта. Причиной стала мерцательная аритмия, возникшая из-за физического напряжения после межконтинентального перелёта.

Состояние потребовало дополнительного наблюдения перед вмешательством. Детали послеоперационного периода не раскрываются, но сам режиссёр подчеркивает удовлетворительное самочувствие.

* соцсеть Instagram запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской

Уточнения

Фрэ́нсис Форд Ко́ппола (англ. Francis Ford Coppola; род. 7 апреля 1939[…], Детройт, Мичиган) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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