86-летний Фрэнсис Форд Коппола перенёс операцию: что произошло с легендой Голливуда?

86-летний режиссёр Фрэнсис Форд Коппола сообщил об успешном завершении кардиохирургической операции.
На связь с поклонниками кинематографист вышел в своём аккаунте в Instagram*.
"В Риме прошёл процедуру афибрилляции у её изобретателя — великого итальянского доктора Андреа Натале! Я в порядке!", — написал Коппола.
Это вторая подобная операция режиссёра у того же специалиста с интервалом в 30 лет.
Прибыв 5 августа в Рим для плановой операции, Коппола был экстренно госпитализирован из аэропорта. Причиной стала мерцательная аритмия, возникшая из-за физического напряжения после межконтинентального перелёта.
Состояние потребовало дополнительного наблюдения перед вмешательством. Детали послеоперационного периода не раскрываются, но сам режиссёр подчеркивает удовлетворительное самочувствие.
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Фрэ́нсис Форд Ко́ппола (англ. Francis Ford Coppola; род. 7 апреля 1939[…], Детройт, Мичиган) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.
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