86-летний Фрэнсис Форд Коппола перенёс операцию: что произошло с легендой Голливуда?

86-летний Фрэнсис Форд Коппола перенёс операцию на сердце: подробности

1:05 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

86-летний режиссёр Фрэнсис Форд Коппола сообщил об успешном завершении кардиохирургической операции.

Фото: commons.wikimedia.org by Frank Sun, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фрэнсис Форд Коппола

На связь с поклонниками кинематографист вышел в своём аккаунте в Instagram*.

"В Риме прошёл процедуру афибрилляции у её изобретателя — великого итальянского доктора Андреа Натале! Я в порядке!", — написал Коппола.

Это вторая подобная операция режиссёра у того же специалиста с интервалом в 30 лет.

Прибыв 5 августа в Рим для плановой операции, Коппола был экстренно госпитализирован из аэропорта. Причиной стала мерцательная аритмия, возникшая из-за физического напряжения после межконтинентального перелёта.

Состояние потребовало дополнительного наблюдения перед вмешательством. Детали послеоперационного периода не раскрываются, но сам режиссёр подчеркивает удовлетворительное самочувствие.

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Уточнения

Фрэ́нсис Форд Ко́ппола (англ. Francis Ford Coppola; род. 7 апреля 1939[…], Детройт, Мичиган) — американский кинорежиссёр, сценарист и продюсер.

