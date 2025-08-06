Куда пропала звезда "Индокитая"? Тайна судьбы Линь-Дан Фам раскроется в новом фильме

Что стало с актрисой Линь-Дан Фам, сыгравшей роль Камиллы в фильме Индокитай

3:13 Your browser does not support the audio element. Кино

Куда пропала звезда фильма "Индокитай", актриса Линь-Дан Фам? Фанатов ждёт новая встреча с полюбившейся актрисой.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Великая Китайская стена

Масштабная историческая фреска с престижным актёрским составом, "Индокитай" снова выходит на экраны.

Среди актёров этой классики кинематографа молодая Лин Дан-Фам привлекла внимание своим исполнением роли Камиллы. Как сложилась судьба актрисы?

Действие разворачивается во французской колонии Индокитай. Эта работа особенно выделяется потому, что лишь немногие французские фильмы затрагивали период колонизации. Вспомним, например, фильм "Солдаты империи", который затронул сердца многих зрителей, включая президента Франции Жака Ширака, показав солдат североафриканского происхождения, сражавшихся в составе французских войск. Военные конфликты также нашли отражение на экране в фильмах "Дьен-Бьен-Фу", сосредоточенном на знаменитой битве, и "317-й взвод", оба принадлежат перу Пьера Шандёффера.

Выпущенный в кинотеатрах в апреле 1992 года, "Индокитай" предшествует одноименному конфликту. Это обширная романизированная хроника, поставленная Режисом Варнье, действие которой разворачивается в 1930-е годы. Наследница семьи колонистов Элиана Девриз руководит одной из крупнейших каучуковых плантаций страны. Её единственная эмоциональная привязанность — принцесса Аннамит Камилла, которую она удочерила после смерти родителей девушки.

Появление в Сайгоне очаровательного офицера французского флота нарушает душевное равновесие обеих женщин. Хотя Катрин Денёв, чей внук недавно участвовал в шоу Нагуи "Таратата", нашла в этом классическом произведении одну из своих лучших ролей, получившую ей второй "Сезар" за лучшую женскую роль (после премии за фильм "Последний метр"), открытие фильма "Индокитай" — это Лин-Дан Фам, сыгравшая молодую Камиллу. Получив номинацию на премию "Лучший женский дебют" за свою игру, актриса успешно утвердилась в мире французского кино. Она выиграла приз в указанной категории в 2006 году за криминальный триллер "Сердце моё остановилось", четвертая полнометражная работа Жака Одьяра, будущего режиссёра Эмилии Перез.

Лин-Дан Фам продолжала активно сниматься после победы. Она появилась в криминальном фильме "Быстро уходи и возвращайся поздно", также поставленном Режисом Варнье, в романтической комедии "Всё, что блестит", а также в исторической драме "Нечистый поток", сюжет которой не основан непосредственно на реальных событиях.

Недавно, в возрасте 50 лет, актриса воплотила образ императрицы Китая в фильме "Астерикс и Обеликс: Империя середины". В сентябре 2025 года выходит криминальный фильм "Страждущие", где она играет богатую наследницу с необычными увлечениями.