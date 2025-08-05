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Марго Робби может стать гигантской звездой нового ремейка Тима Бёртона

Марго Робби может сыграть в ремейке фильма Тима Бёртона Атака 50-футовой женщины
2:20
Кино

Звезда фильма "Барби" Марго Робби рассматривается на главную роль в ремейке Тима Бёртона культового научно-фантастического кино 1950-х годов.

Актриса Марго Робби
Фото: ВК-аккаунт Марго Робби by неизвестен is licensed under public doman
Актриса Марго Робби

Согласно журналу Variety, Робби находится на ранней стадии переговоров относительно участия в фильме, ремейке независимого научно-фантастического шедевра 1958 года "Атака 50-футовой женщины".

По данным издания, если Робби примет предложение, она станет исполнительным продюсером фильма через свою компанию LuckyChap. В прошлом году стало известно, что Бёртон возглавит постановку, основываясь на сценарии, написанном Джиллиан Флинн, однако она покинула проект вскоре после написания первой версии. Окончательное решение Робби о присоединении к фильму зависит от итоговой редакции сценария, хотя на текущий момент картина всё ещё ждёт нового автора.

Первоначальная чёрно-белая версия фильма, созданная режиссёром Натаном Х. Юрэном и сценаристом Марком Ханна, рассказывает историю богатой наследницы Нэнси Фаулер Арчер, сыгранной Эллисон Хейс, которая становится гигантом после встречи с внеземным существом одной судьбоносной ночью.

Этот культовый фильм оказался частью серии популярных в своё время лент о людях-гигантах, среди которых были такие фильмы, как "Потрясающий огромный человек" и "Война чудовища-колосса". В ремейке фильма, снятого режиссёром Кристофером Гестом, и выпущенного в 1993 году телеканалом HBO, главную роль сыграла Дарил Ханна.

Недавно Робби закончила съёмки в картине "Великий, храбрый и прекрасный путь", где её партнёром выступил Колин Фаррелл, а также работала над адаптацией романа "Грозовой перевал" режиссёра Эмеральд Феннел. Согласившись на участие в новом проекте Бертона, актриса снова встретится с компанией Warner Bros., которая выпустила ставшую хитом картину "Барби", собравшую 1,45 миллиарда долларов.

Пока что фильм "Атака 50-футовой женщины" не получил официальной даты релиза.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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