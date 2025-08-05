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Главы государств взорвали Amazon: фильм российского режиссёра оставил позади голливудские хиты – что случилось

Главы государств Ильи Найшуллера: российский фильм покорил Amazon Prime Video
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Кино » Российское кино

Фильм российского режиссёра Ильи Найшуллера "Главы государств" достиг значительного успеха на американском стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

Съемки
Фото: commons.wikimedia.org by Basile9478issa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Съемки

Как сообщает "КиноТВ", картина вошла в топ-5 самых просматриваемых за всю историю платформы.

Лента заняла четвёртое место в этом престижном рейтинге. Впереди оказались лишь блокбастеры "Миссия: Красный", "Расплата 2" и "Война будущего". Комедийный боевик с Джоном Синой и Идрисом Эльбой в ролях президента США и премьер-министра Великобритании вышел на платформе 2 июля.

Сюжет рассказывает о вынужденном союзе лидеров для борьбы с международным заговором. Успех на легальном сервисе сопровождается высоким интересом в нелегальном сегменте. В июле 2025 года "Главы государств" также заняли четвёртую строчку в рейтинге самых популярных пиратских загрузок в Рунете.

Уточнения

Илья́ Ви́кторович Найшу́ллер (род. 19 ноября 1983, Москва) — российский кинорежиссёр, певец, продюсер, сценарист, киноактёр, стример, а также фронтмен инди-рок-группы Biting Elbows.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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