Магия Распределяющей шляпы: HBO исправит то, что упустили фильмы о Гарри Поттере

Сериал HBO о Гарри Поттере исправит недосказанность фильмов о Распределяющей шляпе

1:04 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Создатели грядущего сериала "Гарри Поттер" от HBO намерены исправить заметную недоработку оригинальных фильмов. Об этом сообщает ScreenRant со ссылкой на заявления шоураннеров.

Фото: commons.wikimedia.org by Hogwarts Legacy official YouTube channel, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Хогвартс

Речь идёт о Распределяющей шляпе — ключевом артефакте Хогвартса. В фильмах не был полноценно раскрыт её потенциал и глубокий замысел основателей школы.

Шляпа, созданная совместными усилиями Салазара Слизерина, Кандиды Когтевран, Годрика Гриффиндора и Хельги Пуффендуй, оценивает не только способности, но и глубинные личностные качества учеников. В новом сериале этому аспекту уделят особое внимание.

Главным изменением станет акцент на решении Шляпы относительно Гарри Поттера. Сериал подробно покажет, почему артефакт изначально видел мальчика-который-выжил в Слизерине, тем самым ярче подсветив сложные грани его характера. Это исправит досадное упущение экранизаций, обещают разработчики проекта.

Уточнения

«Гарри Поттер» (англ lang="en">Harry Potter) — будущий американо-британский фэнтезийный сериал, основанный на серии романов о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг.

