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Магия Распределяющей шляпы: HBO исправит то, что упустили фильмы о Гарри Поттере

Сериал HBO о Гарри Поттере исправит недосказанность фильмов о Распределяющей шляпе
1:04
Кино » Зарубежное кино

Создатели грядущего сериала "Гарри Поттер" от HBO намерены исправить заметную недоработку оригинальных фильмов. Об этом сообщает ScreenRant со ссылкой на заявления шоураннеров.

Хогвартс
Фото: commons.wikimedia.org by Hogwarts Legacy official YouTube channel, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Хогвартс

Речь идёт о Распределяющей шляпе — ключевом артефакте Хогвартса. В фильмах не был полноценно раскрыт её потенциал и глубокий замысел основателей школы.

Шляпа, созданная совместными усилиями Салазара Слизерина, Кандиды Когтевран, Годрика Гриффиндора и Хельги Пуффендуй, оценивает не только способности, но и глубинные личностные качества учеников. В новом сериале этому аспекту уделят особое внимание.

Главным изменением станет акцент на решении Шляпы относительно Гарри Поттера. Сериал подробно покажет, почему артефакт изначально видел мальчика-который-выжил в Слизерине, тем самым ярче подсветив сложные грани его характера. Это исправит досадное упущение экранизаций, обещают разработчики проекта.

Уточнения

«Гарри Поттер» (англ   lang="en">Harry Potter) — будущий американо-британский фэнтезийный сериал, основанный на серии романов о Гарри Поттере британской писательницы Джоан Роулинг. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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