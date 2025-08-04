Магия Распределяющей шляпы: HBO исправит то, что упустили фильмы о Гарри Поттере

Создатели грядущего сериала "Гарри Поттер" от HBO намерены исправить заметную недоработку оригинальных фильмов. Об этом сообщает ScreenRant со ссылкой на заявления шоураннеров.
Речь идёт о Распределяющей шляпе — ключевом артефакте Хогвартса. В фильмах не был полноценно раскрыт её потенциал и глубокий замысел основателей школы.
Шляпа, созданная совместными усилиями Салазара Слизерина, Кандиды Когтевран, Годрика Гриффиндора и Хельги Пуффендуй, оценивает не только способности, но и глубинные личностные качества учеников. В новом сериале этому аспекту уделят особое внимание.
Главным изменением станет акцент на решении Шляпы относительно Гарри Поттера. Сериал подробно покажет, почему артефакт изначально видел мальчика-который-выжил в Слизерине, тем самым ярче подсветив сложные грани его характера. Это исправит досадное упущение экранизаций, обещают разработчики проекта.
«Гарри Поттер» (англ
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