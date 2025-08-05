Режиссёр Сарик Андреасян собирается сделать экранизацию произведения для детей "Вовка в Тридевятом царстве".
Стало известно, что режиссёр Сарик Андреасян приобретёт право на создание фильма по мотивам книги "Вовка в Тридевятом царстве", принадлежащей дочери автора Вадима Коростылёва.
Картину режиссёр будет делать совместно с братом Гевондом.
Планируется приступить к съёмкам в 2026 году, а зрителям картина будет представлена в 2027 году, сообщает Telegram-канал "Новости кинопроизводства".
Андреасян уже не в первый раз берётся за переосмысление классики советской мультипликации. Ранее он снял фильм "Простоквашино", где роль мамы Дяди Фёдора сыграла его супруга, актриса Лиза Моряк.
Сообщалось также, что режиссёр собирается экранизировать роман Льва Толстого "Война и мир".
Са́рик Га́рникович Андреася́н ( род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Снял телесериал «Чикатило», фильмы «Непрощённый» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы», а также ряд других проектов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Новый спутник Biomass впервые показывает, что скрыто под лесами, льдами и пустынями — от углерода до древней истории Земли.