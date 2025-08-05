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Сарик Андреасян снова замахнулся на классику советской мультипликации: чудо из Тридевятого царства

Сарик Андреасян снимет фильм по любимому советскому мультфильму
0:58
Кино

Режиссёр Сарик Андреасян собирается сделать экранизацию произведения для детей "Вовка в Тридевятом царстве".

Зал в кинотеатре
Фото: flickr.com by Alexander Yampolsky, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зал в кинотеатре

Стало известно, что режиссёр Сарик Андреасян приобретёт право на создание фильма по мотивам книги "Вовка в Тридевятом царстве", принадлежащей дочери автора Вадима Коростылёва.

Картину режиссёр будет делать совместно с братом Гевондом.

Планируется приступить к съёмкам в 2026 году, а зрителям картина будет представлена в 2027 году, сообщает Telegram-канал "Новости кинопроизводства".

Андреасян уже не в первый раз берётся за переосмысление классики советской мультипликации. Ранее он снял фильм "Простоквашино", где роль мамы Дяди Фёдора сыграла его супруга, актриса Лиза Моряк.   

Сообщалось также, что режиссёр собирается экранизировать роман Льва Толстого "Война и мир".

Уточнения

Са́рик Га́рникович Андреася́н ( род 24 августа 1984, Ереван, Армянская ССР, СССР) — российский актёр КВН и кино, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Снял телесериал «Чикатило», фильмы «Непрощённый» и «На солнце, вдоль рядов кукурузы», а также ряд других проектов.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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