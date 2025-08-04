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Море секретов и тайн: назван лучший сериал Netflix 2025 года

Один из лучших сериалов 2025 года уже на Netflix — 8 эпизодов напряжения
2:40
Кино

Только что вышел новый сериал на Netflix и уже стал одним из любимых фильмов 2025 года. 

Халкидики
Фото: commons.wikimedia.org by Sprint28, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Халкидики

Эта колумбийская драматическая серия Delirio, основанная на одноименном романе писательницы Лауры Рестрепо, недавно появилась на платформе Netflix и быстро завоевала популярность среди пользователей стриминга.

Серия погружается в море секретов и лжи семьи, где прошлое бросает тяжёлую тень на настоящее. Режиссёрами адаптации стали Хулио Хоркеро и Рафаэль Мартинс, сценарий написали Вероника Трина и Андрес Бургос. Серия состоит из 8 эпизодов продолжительностью около 60 минут каждый и две недели удерживала позиции в топ-10 Netflix Колумбии, достигнув заметных позиций в Чили, Уругвае и даже Польше. Этот сериал станет отличным выбором для тех, кому нравятся семейные драмы, раскрывающие забытые секреты прошлого, влияющие на жизнь новых поколений.

Сейчас также готовится экранизация другого произведения Лауры Рестрепо — Leopardo al Sol, которую снимет уругвайский режиссёр Адриан Каэтано. Это история двух семей контрабандистов, столкнувшихся друг с другом в атмосфере насилия и борьбы, характерных для Колумбии восьмидесятых годов.

Сюжет сериала вращается вокруг истории Фернандо Агилара, университетского преподавателя литературы, который в начале восьмидесятых возвращается в Боготу после кратковременного отъезда и находит свою молодую супругу Августину Лондоньо в невменяемом и отсутствующем состоянии. Несмотря на попытки выяснить, что случилось, Августина не способна произнести ни слова.

Фернандо пытается разобраться, почему жена оказалась в таком положении, одновременно Августина стремится выбраться из лабиринта своего сознания. Постепенно она вспоминает моменты своей жизни, включая детство, юность и первые влюбленности. Однако вместе с ними всплывают травматические события семейной истории: самоубийство деда, неверность отца матери, уход брата Бичи из дома. Эти трагические происшествия оставили глубокий след в сознании Августины.

Стоит отметить, что этот сериал касается не только семейных проблем или тайн любви, но и отражает атмосферу насилия, царившую в Колумбии восьмидесятых, когда наркобизнес стал серьезной проблемой общества. Съемки проходили в различных регионах страны, воссоздавая атмосферу сложной эпохи.

Уточнения

Колу́мбия (исп. Colombia [koˈlombja], , официальное название — Респу́блика Колу́мбия, República de Colombia [reˈpuβlika ðe koˈlombja]) — государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке. Столица — Богота. Граничит с Бразилией и Венесуэлой на востоке, на юге — с Эквадором и Перу, на западе — с Панамой.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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