От Орбакайте к Асмус: в России пересняли культовый фильм Ролана Быкова – подробности

Ремейк культовой драмы Ролана Быкова "Чучело" представлен в программе фестиваля "Окно в Европу". Режиссёры Илья Хотиненко и Владимир Карабанов создали современную интерпретацию истории о школьной травле.
В главных ролях новой версии снялись Кристина Асмус, Мария Симонова и Кирилл Кяро. Фильм сохраняет ключевую тему оригинала — жестокость подросткового буллинга, но переносит действие в цифровую эпоху.
По сюжету, героиня Аня берёт вину за проступок на друга, становясь изгоем. Травля разворачивается как в реальной школе, так и в социальных сетях, усиливая давление на подростка.
Оригинальный фильм 1984 года с Кристиной Орбакайте в главной роли остаётся классикой советского кинематографа. Новая лента, по заявлению создателей, не замещает первоисточник, а предлагает переосмысление вечной проблемы.
«Чу́чело» — художественный фильм Ролана Быкова о шестикласснице, сумевшей выстоять в столкновении с подлостью и жестокостью со стороны одноклассников.
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Восхитительная находка о самой большой белой акуле, решившейся на удивительное путешествие, уже привлекла внимание исследователей к её миграции.