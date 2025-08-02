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От Орбакайте к Асмус: в России пересняли культовый фильм Ролана Быкова – подробности

Илья Хотиненко и Владимир Карабанов представили римейк фильма Чучело с Кристиной Асмус
1:01
Кино » Российское кино

Ремейк культовой драмы Ролана Быкова "Чучело" представлен в программе фестиваля "Окно в Европу". Режиссёры Илья Хотиненко и Владимир Карабанов создали современную интерпретацию истории о школьной травле.

Съемки
Фото: commons.wikimedia.org by Basile9478issa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Съемки

В главных ролях новой версии снялись Кристина Асмус, Мария Симонова и Кирилл Кяро. Фильм сохраняет ключевую тему оригинала — жестокость подросткового буллинга, но переносит действие в цифровую эпоху.

По сюжету, героиня Аня берёт вину за проступок на друга, становясь изгоем. Травля разворачивается как в реальной школе, так и в социальных сетях, усиливая давление на подростка.

Оригинальный фильм 1984 года с Кристиной Орбакайте в главной роли остаётся классикой советского кинематографа. Новая лента, по заявлению создателей, не замещает первоисточник, а предлагает переосмысление вечной проблемы.

Уточнения

«Чу́чело» — художественный фильм Ролана Быкова о шестикласснице, сумевшей выстоять в столкновении с подлостью и жестокостью со стороны одноклассников.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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