Эффект вечной молодости Екатерины Климовой: пластический хирург назвал три главные процедуры

Екатерина Климова в свои 47 лет продолжает удивлять поклонников безупречным внешним видом. Эта талантливая актриса и многодетная мама всегда выглядит свежо и ухоженно, что порой ставит под сомнение её реальный возраст.
Чтобы понять, в чём заключается секрет её молодости, редакция WHOOPEE.ru обратилась к пластическому хирургу Евгению Проходе. Он отметил, что, изучая блог Екатерины, невозможно не заметить ее энергичность и жизнелюбие. По словам специалиста, за тем образом, который мы видим на экране, стоит не только труд самой актрисы, но и работа целой команды профессионалов.
Прохода подчеркнул, что на лице Климовой нет признаков серьёзных хирургических вмешательств. Скорее всего, она предпочитает более щадящие и эффективные процедуры, такие как ботулинотерапия для профилактики морщин, мезотерапия для улучшения состояния кожи и биоревитализация с использованием гиалуроновой кислоты.
По мнению врача, такие пациенты, как Екатерина, обычно нуждаются лишь в лёгких корректировках. Основными факторами её молодости остаются здоровый образ жизни, регулярные физические нагрузки, сбалансированное питание, отсутствие вредных привычек и внутреннее спокойствие.
Екатери́на Алекса́ндровна Кли́мова (род. 24 января 1978, Москва, СССР) — российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа.
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