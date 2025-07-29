Проклятие океана, исчезнувший режиссёр и эталонный злодей — как провальный блокбастер стал пророчеством

Водный мир: 30 лет самому дорогому кинопровалу, ставшему культовой классикой

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28 июля 1995 года на экраны вышел "Водный мир" — постапокалиптический блокбастер, задуманный как "Безумный Макс на воде".

Фото: commons.wikimedia.org by Sgt. Patrick King, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кевин Костнер

С бюджетом в рекордные 175 млн долларов (изначально 100 млн долларов) и адскими съёмками в открытом океане, он вошёл в историю как "провал века".

Конфликт Кевина Костнера (звезды 90-х) с режиссёром Рейнольдсом, ураганы и травмы на съёмочной площадке превратили производство в кошмар. Рейнольдс покинул проект за дни до окончания работ.

Фильм собрал лишь 264 млн долларов, едва окупившись благодаря продажам на видео.

Но сегодня "Водный мир" переосмыслен: его мир с плавучими городами, войной за ресурсы и пророчества об изменении климата (озоновая дыра, таяние льдов) восхищают зрителей.

Гениальный злодей Денниса Хоппера, дерзкие баталии и визуальная эстетика в духе "Побега из Нью-Йорка" доказали — фильм опередил время.

К 2025 году он обрёл культовый статус, вдохновив даже "Безумного Макса: Дорогу ярости". Как иронично замечают критики: "Это каноничный пример того, как не надо снимать блокбастер, но почему-то его хочется пересматривать".

Уточнения

Ке́вин Майкл Ко́стнер (англ. Kevin Michael Costner; род. 18 января 1955[…], Линвуд, Калифорния) — американский актёр, кинорежиссёр, кинопродюсер и музыкант.



«Водный мир» (англ. Waterworld) — кинофильм, постапокалиптический фантастический боевик, снятый в 1995 году на основе оригинального сценария Питера Рейдера, который он написал в 1986 году.



