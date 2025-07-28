Спин-офф про Осла: Эдди Мерфи раскрывает пять шокирующих фактов о возвращении культового героя!

К Шрэку снимут спин-офф про Осла: любимый персонаж возвращается

Эдди Мерфи анонсировал спин-офф про Осла из вселенной "Шрэк": пять ключевых моментов возвращения культового героя.

Фото: commons.wikimedia.org by paul muster, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Осёл из Шрека

Эдди Мерфи официально объявил, что вслед за выходом "Шрэка 5" компания DreamWorks запустит отдельную полнометражную картину, посвященную самому говорливому персонажу франшизы — Ослу. Актёр рассказал изданию ScreenRant, что сценарий уже готов, озвучивание начнется осенью 2025-го, а премьера состоится ориентировочно в 2028-м.

Осёл обретёт собственную сюжетную линию. До сих пор Кот в Сапогах получил целых две самостоятельные ленты ("Кот в Сапогах", 2011 г., и "Кот в Сапогах: Последнее Желание", 2022 г.), Шрек фигурирует сразу в четырёх фильмах, тогда как Осёл довольствовался лишь эпизодическими ролями. Наконец-то герой выйдет из-за кулис, чтобы раскрыть свою уникальную историю. Согласно сообщениям Мерфи, сюжет будет построен вокруг семейства Осла, его супруги-Драконихи и детей-полукровок, являющихся наполовину ослами, наполовину драконами. Таким образом, помимо комедийного аспекта ожидается ещё и увлекательное путешествие, наполненное семейными ценностями.

По словам актёра, сценарий продуман до мелочей и отличается подлинной забавностью. Хотя предыдущая лента "Кот в Сапогах: Последнее Желание" впечатляла своим зрелым содержанием, новый проект с Ослом сделает акцент на эксцентричности, бесстрашии и любви поклонников к оригинальной серии "Шрэк". Подробности сюжета держатся в тайне, однако никто не сомневается, что фирменная харизма Осла вновь порадует зрителей остроумием.

Созданием нового фильма займётся та же команда специалистов, что завершают работу над финальной частью основной истории. Следовательно, визуальное оформление фильмов будет стилистически близким. Впрочем, некоторые опасаются, что новая внешность Осла не сможет завоевать симпатию публики так же легко, как предыдущие версии героев франшизы, поскольку дебютный трейлер обновлённых персонажей встретил волну критики среди аудитории.

Уточнения

Э́двард Ри́ган (Э́дди) Ме́рфи (англ. Edward Regan «Eddie» Murphy; род. 3 апреля 1961, Бруклин, Нью-Йорк, США) — американский комедийный актёр, сценарист, продюсер и певец. Один из самых популярных актёров-комиков 1980—1990-х годов.

