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Аниме Твой цвет: как чувства воплощаются в цветах — откройте завесу тайны!

Кинопоиск советует к просмотру аниме-фильм о девушке, которая видит цвета эмоций
2:04
Кино

Платформа "Кинопоиск" рекомендует ознакомиться с анимационным фильмом "Твой цвет", повествующим о девушке, воспринимающей эмоциональные оттенки окружающих её людей.

Человек и северное сияние
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Человек и северное сияние

Портал назвал данную ленту лучшим аниме недели, и выбор этот выглядит обоснованным. Эта картина выделяется изящной визуальной составляющей, глубокой тематикой и необычным сюжетом.

Режиссёр Наоко Ямада совместно со сценаристом Рэйко Ёсидой сотворили уникальную и проникновенную повесть о становлении личности, заслужившую восторженные отклики специалистов и широкой аудитории.

Ученице старших классов Тоцуко достался уникальный дар: ей доступно видение человеческих чувств посредством цветовой палитры. Особенным оттенком наполняются переживания её однокурсницы Кими. Именно с этого момента разворачивается история, где крепнущая дружба, внутренние терзания и музыкальное творчество объединяют героев в рассказ о поисках собственного пути. Случайность приводит Тоцуко в школьный музыкальный коллектив, где, сотрудничая с Кими и товарищем Руи, герои пытаются вырваться из обыденности окружающего пространства.

Согласно данным платформы, данное аниме впечатляет своей внешней составляющей: мягкие переливы света, тщательная детализация обстановки. Здесь цвета выполняют двойственную роль: это одновременно выразительный инструмент художника и средство раскрытия сюжета. Каждый кадр завораживает зрителя: одни сцены напоминают живопись акварельными красками, другие же будто купаются в солнечных лучах.

Оценочные показатели фильма на ресурсе IMDb составляют 7.1 балла, рейтинг на портале Rotten Tomatoes — 92% среди профессионалов и 91% среди обычных посетителей сайта. Пользователи единодушны в признании ленты выдающейся.

Уточнения

Аниме́ ([ɐnʲɪ'mɛ] ср., нескл., яп. [anʲime], от англ. animation — «анимация») — японская мультипликация. В отличие от мультфильмов других стран, предназначенных в основном для детской аудитории, бо́льшая часть выпускаемого аниме рассчитана на подростковую и взрослую аудитории, и во многом за счёт этого имеет большую популярность в мире.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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