Такого Прилучного вы ещё не видели — Зепюр раскрыла, как он каждый день влюбляет её заново

Зепюр Брутян рассказала, что просит Павла Прилучного не меняться в семейной жизни

1:14 Your browser does not support the audio element. Кино

Павел Прилучный обрёл настоящее счастье во втором браке. Актёр признаётся, что его супруга Зепюр Брутян стала для него воплощением всех его женских идеалов. Судя по всему, и сама Зепюр счастлива в союзе с Павлом.

Фото: commons.wikimedia.org by Michail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Павел Прилучный

Актёр не скупится на знаки внимания для своей избранницы. Без особых поводов он одаривает Зепюр цветами и оставляет трогательные записки, которые для неё очень ценны.

Зепюр поделилась своими эмоциями в личном блоге и призвала всех мужчин быть такими же романтичными со своими возлюбленными, как умеет её муж.

"Проводила мужа, намарафетилась. Пока дети спят, у меня есть время снять красивое видео со своими красивыми цветочками, которые мне муж подарил. Да, я их всегда снимаю, снимаю свои цветочки, себя, потому что люблю пересматривать, умиляться. Говорить, пожалуйста, любимый муж, не меняйся! Будь таким всегда. Даже сохраняю наши записочки. Мужчины, будьте романтичными, дарите своим девушкам цветы. И вы увидите, как женщина меняется", — отметила Зепюр.

Уточнения

Па́вел Вале́рьевич Прилу́чный (род. 5 ноября 1987, Чимкент, Южно-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, продюсер и телеведущий.

