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Ослеплён талантом партнёрш и уродливой стороной: Брэд Питт вспомнил поворотные моменты

Брэд Питт рассказал, как роль в Тельме и Луизе повлияла на его карьеру
0:57
Кино » Зарубежное кино

61-летний Брэд Питт в подкасте "New Heights" поделился ключевыми моментами карьеры и личной жизни.

Брэд Питт
Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Брэд Питт

Актёр назвал роль в драме "Тельма и Луиза" (1991) поворотной, вспоминая, как был "ослеплён" талантом партнёрш — Джины Дэвис и Сьюзан Сарандон.

Отметив профессиональный триумф, Питт перешёл к сложному периоду после развода с Анджелиной Джоли. Он откровенно рассказал о посещении собраний анонимных алкоголиков.

"Решение далось тяжело, но требовалась перезагрузка. Участники вдохновили своей открытостью. Когда показал свою уродливую сторону — почувствовал свободу", — признался артист.

Актёр подчеркнул, что опыт помог ему переосмыслить жизнь. Сегодня Питт сосредоточен на работе в кинопроектах и развитии своей студии Plan B Entertainment, получившей два "Оскара" за лучший фильм.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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