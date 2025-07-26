Ослеплён талантом партнёрш и уродливой стороной: Брэд Питт вспомнил поворотные моменты

Брэд Питт рассказал, как роль в Тельме и Луизе повлияла на его карьеру

0:57 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

61-летний Брэд Питт в подкасте "New Heights" поделился ключевыми моментами карьеры и личной жизни.

Фото: commons.wikimedia.org by Aubrey Gemignani, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Брэд Питт

Актёр назвал роль в драме "Тельма и Луиза" (1991) поворотной, вспоминая, как был "ослеплён" талантом партнёрш — Джины Дэвис и Сьюзан Сарандон.

Отметив профессиональный триумф, Питт перешёл к сложному периоду после развода с Анджелиной Джоли. Он откровенно рассказал о посещении собраний анонимных алкоголиков.

"Решение далось тяжело, но требовалась перезагрузка. Участники вдохновили своей открытостью. Когда показал свою уродливую сторону — почувствовал свободу", — признался артист.

Актёр подчеркнул, что опыт помог ему переосмыслить жизнь. Сегодня Питт сосредоточен на работе в кинопроектах и развитии своей студии Plan B Entertainment, получившей два "Оскара" за лучший фильм.

Уточнения

Уи́льям Брэ́дли Питт (англ. William Bradley Pitt; род. 18 декабря 1963, Шони, Оклахома, США) — американский актёр и кинопродюсер.

