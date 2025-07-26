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45 лет спустя: Шемякин поделился мистическим опытом общения с Высоцким после его ухода

Он поёт в тавернах: Шемякин раскрыл смысл вещего сна о Высоцком
1:12
Кино » Российское кино

25 июля 1980 года ушёл из жизни Владимир Высоцкий. К 45-й годовщине его смерти художник Михаил Шемякин открыл в Санкт-Петербурге мемориальную выставку "Высоцкий и Шемякин. Созвучие".

Владимир Высоцкий
Фото: flickr by Igor Palmin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Владимир Высоцкий

В интервью "Снобу" он поделился пронзительным воспоминанием о сне, приснившемся вскоре после кончины друга.

"Я увидел его живым, сияющим. Спросил шёпотом: Ты умер? Он ответил: В общем, да. Но я жив. Сейчас в Москве. Когда я уточнил, о какой Москве речь, Высоцкий рассмеялся: Не о той, что ты подумал! Я в Москве кабацкой, старой! Пою в тавернах — и все подпевают", — рассказал Шемякин.

Художник подчеркнул, что смерть не разорвала их связь: "Он остался одним из ближайших друзей. Выставка — диалог сквозь время".

Экспозиция объединит графику Шемякина, архивные фото и инсталляции, отражающие творческое сродство двух гениев. Открытие состоится 25 июля в галерее современного искусства "Веллум".

Уточнения

Влади́мир Семёнович Высо́цкий (25 января 1938, Москва — 25 июля 1980, там же) — советский поэт, актёр театра и кино, автор-исполнитель песен (бард), прозаик, сценарист.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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