Дарья Мельникова раскрыла правду о материнстве: смех сквозь слёзы многодетной мамы

Дарья Мельникова, известная по роли в популярном сериале "Папины дочки", поделилась с поклонниками трогательным, но в то же время очень реалистичным моментом из жизни многодетной мамы. Актриса, воспитывающая троих детей, редко делится подробностями своей личной жизни и фотографиями наследников. Однако на этот раз она решила приоткрыть завесу тайны и рассказать о буднях с малышами.
Дарья с юмором описала обеденную суматоху: один из сыновей опрокинул стакан с лимонадом, а затем, пытаясь убрать лужу, упал. В этот момент младшая дочь решила добавить свою лепту, написав на пол. Пока актриса искала тряпку, старший сын, пытаясь помочь, рассыпал сахар.
В конце своего рассказа с присущей ей иронией Дарья обратилась к своему мужу с вопросом.
"Когда за четвёртым?" — написала Мельникова, отметив аккаунт Романа Набатова.
Да́рья Алексе́евна Ме́льникова (род. 9 февраля 1992, Омск) — российская актриса театра, кино и дубляжа.
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