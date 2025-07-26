Российский режиссёр и американский рэпер объединились для создания Войны миров: что ждать от новой киноленты?

Американский рэпер Ice Cube снимется в скринлайф-адаптации Войны миров Бекмамбетова

1:00 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Американский рэпер и актёр О'Ши Джексон, известный как Ice Cube, присоединился к новому проекту российского режиссёра Тимура Бекмамбетова.

Фото: commons.wikimedia.org by Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ О’Ши Джексон

Лента "Война миров", трейлер которой опубликован на YouTube, станет современной адаптацией романа Герберта Уэллса.

Бекмамбетов, давно работающий в Голливуде, выступил продюсером фильма. Картина снята в его фирменном формате screenlife — действие разворачивается исключительно на экранах цифровых устройств.

Ice Cube исполнит роль аналитика МВБ, расследующего масштабную кибератаку. По сюжету, герой отслеживает угрозы через систему наблюдения, пока не сталкивается с таинственным вторжением.

Премьера технологичной версии "Войны миров" состоится 30 июля на платформе Prime Video. Для Ice Cube это продолжение актёрской карьеры после ролей в "Пятнице" и "Отличнице лёгкого поведения".

Уточнения

Тиму́р Нуруахи́тович Бекмамбе́тов (род. 25 июня 1961, Гурьев, Казахская ССР, СССР) — казахский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, художник-постановщик и технологический предприниматель.



Айс Кьюб (англ. Ice Cube; настоящее имя — О’Ши Дже́ксон (англ. O'Shea Jackson); род. 15 июня 1969, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский рэпер, актёр, сценарист, режиссёр и композитор.

