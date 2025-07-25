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Режиссёрская кухня: Владимир Машков откровенно рассказал о конфликтах с коллегами

Владимир Машков о режиссёрских разногласиях: расходимся — значит расходимся
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Кино » Российское кино

Владимир Машков откровенно высказался о работе в режиссуре. Актёр признал, что творческие разногласия с коллегами неизбежны, но подчеркнул важность профессионализма.

Владимир Машков
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Машков

По его словам, каждый человек индивидуален.

"Если идём в одном направлении — удаётся. Расходимся — значит расходимся. Это творческий момент", — заявил 61-летний артист в интервью WomanHit.

При этом Машков отрицает резкие конфликты: он всегда стремится к диалогу, чтобы прояснить позиции.

Отдельно режиссёр прокомментировал свою отличную физическую форму. Секрет прост: "На сцене нужно бегать. Это наша задача — соответствовать артистическим требованиям".

Машков подчеркнул, что поддержание тонуса — не прихоть, а профессиональная необходимость для выполнения ролей. 

Уточнения

Влади́мир Льво́вич Машко́в (род. 27 ноября 1963, Тула) — советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, общественный деятель; народный артист Российской Федерации (2010).

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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