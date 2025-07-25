Наследие длиной в жизнь: дочь Сергея Бодрова откровенно о бремени известной фамилии

Дочь Сергея Бодрова о давлении известной фамилии: хочется не облажаться

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27-летняя Ольга Бодрова, дочь легендарного акёера Сергея Бодрова, откровенно рассказала о давлении известной фамилии.

Фото: Own work by Ibrahim Akdemir, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Съемки

Несмотря на успешную карьеру в кино ("Море волнуется раз", "Конец света") и театре, она признаёт: внимание к ней во многом обусловлено наследием отца.

"Я прекрасно понимаю, что пока ко мне повышенный интерес только из-за фамилии. Конечно, хочется не облажаться", — цитирует актрису "Кинопоиск".

Ольга отмечает, что поклонники часто путают отца с его героем Данилой Багровым из "Брата-2", тогда как сама она ценит его работы в "Кавказском пленнике" и "Восток-Запад".

Сергей Бодров погиб, когда дочери было 4 года. Ярких воспоминаний осталось немного — лишь отрывочные детские образы: "Помню, как он сидит в деревне в зеленом кресле, пьёт чай с лимоном из большой чашки. Запомнила его улыбку и свет — он был светлым человеком".

Несмотря на редкие воспоминания, Ольга хранит вещи отца.

Уточнения

Серге́й Серге́евич Бодро́в (27 декабря 1971, Москва, РСФСР, СССР — 20 сентября 2002, Кармадонское ущелье, Северная Осетия, Россия), также известный как Серге́й Бодро́в-мла́дший, — советский и российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист, телеведущий.



Ольга Сергеевна Бодрова (род. 24 июля 1998, Москва, Россия) — российская актриса театра и кино, дочь актёра и кинорежиссёра Сергея Бодрова-младшего.

