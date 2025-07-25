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Кочующие актёры и ремейки: известный режиссёр раскритиковал состояние российского кино

Роман Михайлов: российскому кино не хватает идентичности, ремейки — признак беспомощности
1:13
Кино » Российское кино

Режиссёр и актёр Роман Михайлов обозначил системные проблемы российского кинематографа.

Кинотеатр
Фото: commons.wikimedia.org by Cinemax.theater, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Кинотеатр

Главной из них он назвал отсутствие отраслевой идентичности: "Советский кинематограф был явлением, Голливуд — явление… Российский кинематограф — нечто неопределённое".

В интервью ТАСС Михайлов раскритиковал творческую стагнацию: по его словам, даже авторское кино стало шаблонным, сценарии лишены оригинальности, а одни и те же актёры кочуют между проектами.

Особое неприятие у него вызвала тенденция к ремейкам советских картин, которую он назвал "признанием собственной беспомощности".

В качестве решения режиссёр предложил радикальную меру — прекращение государственного финансирования.

"Остались бы те, кто не может не снимать, с собственными идеями", — пояснил он.

Параллельно Михайлов выступил против идеологизации кино: "Как средство пропаганды оно выглядит нелепо".

При этом, будучи верующим человеком, поддерживающим традиционные ценности, он осудил показное продвижение их в кино: "Когда об этом говорят с экрана — это лицемерие".

Уточнения

Рома́н Вале́рьевич Миха́йлов (род. 2 октября 1978, Рига, Латвийская ССР) — российский математик, писатель, а также сценарист, театральный режиссёр и кинорежиссёр. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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