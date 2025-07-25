Кочующие актёры и ремейки: известный режиссёр раскритиковал состояние российского кино

Режиссёр и актёр Роман Михайлов обозначил системные проблемы российского кинематографа.
Главной из них он назвал отсутствие отраслевой идентичности: "Советский кинематограф был явлением, Голливуд — явление… Российский кинематограф — нечто неопределённое".
В интервью ТАСС Михайлов раскритиковал творческую стагнацию: по его словам, даже авторское кино стало шаблонным, сценарии лишены оригинальности, а одни и те же актёры кочуют между проектами.
Особое неприятие у него вызвала тенденция к ремейкам советских картин, которую он назвал "признанием собственной беспомощности".
В качестве решения режиссёр предложил радикальную меру — прекращение государственного финансирования.
"Остались бы те, кто не может не снимать, с собственными идеями", — пояснил он.
Параллельно Михайлов выступил против идеологизации кино: "Как средство пропаганды оно выглядит нелепо".
При этом, будучи верующим человеком, поддерживающим традиционные ценности, он осудил показное продвижение их в кино: "Когда об этом говорят с экрана — это лицемерие".
Рома́н Вале́рьевич Миха́йлов (род. 2 октября 1978, Рига, Латвийская ССР) — российский математик, писатель, а также сценарист, театральный режиссёр и кинорежиссёр.
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