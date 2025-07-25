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Я по уши влюблена! Как Аль Пачино отверг юную Вайнону Райдер, а через 10 лет нашёл девушку моложе неё

Вайнона Райдер призналась в неразделённой любви к Аль Пачино во время съёмок 90-х
1:20
Кино » Зарубежное кино

53-летняя Вайнона Райдер призналась, что во время работы над фильмом "В поисках Ричарда" (1996) испытывала глубокие чувства к своему партнёру по съемочной площадке — Аль Пачино.

Вайнона Райдер
Фото: flickr by Karon Liu, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Вайнона Райдер

Молодая Райдер, которой тогда было чуть больше двадцати, не скрывала эмоций. Пачино, известный страстью к кофе, часто возил её по нью-йоркским кофейням. Во время одной из таких встреч Вайнона сделала решительный шаг.

"Я сказала: "Я люблю тебя, ты знаешь. Я действительно по уши влюблена"", — вспоминает звезда в интервью Elle.

Легендарный актёр мягко отреагировал на признание. "О нет, милая", — ответил он, переведя ситуацию в шутку.

Райдер с иронией добавила, что спустя десятилетие встретила его тогдашнюю подругу Лусилу Солу (2008-2018), которая оказалась моложе её самой.

Несмотря на несостоявшийся роман, между актёрами сохранились тёплые отношения. Райдер упомянула, что они до сих пор периодически играют в покер.

Сегодня сердце актрисы принадлежит дизайнеру Скотту Маккинли Хану — их неофициальный союз длится уже 14 лет, и Вайнона считает его своим мужем.

Уточнения

Вайно́на Ра́йдер (правильно: Вино́на или Уино́на; англ. Winona Ryder; настоящее имя — Вайно́на Ло́ра Го́ровиц (англ. Winona Laura Horowitz), род. 29 октября 1971, Олмстед, Миннесота, США) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания, продюсер.
 

Альфре́до Джеймс Пачи́но (англ. Alfredo James Pacino; род. 25 апреля 1940, Восточный Гарлем, Манхэттен, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. На протяжении более чем пяти десятилетий остаётся одной из самых значимых фигур в мировом кинематографе, театре и на телевидении.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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