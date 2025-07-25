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От успеха к успеху: российский режиссёр может возглавить высокобюджетный проект в Голливуде

Илья Найшуллер может заменить Гая Ричи в сиквеле Дома у дороги для Amazon
1:10
Кино » Зарубежное кино

Российский режиссёр Илья Найшуллер находится в переговорах с Amazon MGM Studios о постановке сиквела боевика "Дом у дороги".

Камера
Фото: unsplash.com by NeONBRAND neonbrand, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Камера

По данным Deadline, Найшуллер может заменить на этом посту британца Гая Ричи, неожиданно покинувшего проект ранее.

Это не первое сотрудничество режиссёра со студией. 2 июля на Prime Video состоялась премьера его боевика "Главы государств" с Идрисом Эльбой и Джоном Синой. Переговоры ведутся на фоне этого успешного релиза.

Сюжетные детали "Дома у дороги-2" пока не разглашаются. Известно, что съёмки начнутся осенью текущего года. Джейк Джилленхол, сыгравший в первой части бывшего бойца UFC, работающего вышибалой, подтверждён на главную роль.

Первый фильм, являющийся перезапуском классики 1980-х, собрал 80 миллионов зрителей за первые восемь недель. Сценарий продолжения написал Уилл Билл.

Назначение Найшуллера, если сделка состоится, станет значимым шагом в его голливудской карьере.

Уточнения

Гай Стю́арт Ри́чи, также Ри́тчи (англ. Guy Stuart Ritchie; род. 10 сентября 1968, Хатфилд, Хартфордшир, Англия, Великобритания) — британский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, чаще всего работающий в жанре криминальной комедии. 

Илья́ Ви́кторович Найшу́ллер (род. 19 ноября 1983, Москва) — российский кинорежиссёр, певец, продюсер, сценарист, киноактёр, стример, а также фронтмен инди-рок-группы Biting Elbows.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
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