Выглядел ужасно: почему звезда Мандалорца навсегда запретил себе брить бороду?

Педро Паскаль в шоу LADbible "Agree to Disagree" жёстко раскритиковал свой внешний вид без бороды.
Речь о роли злодея Максвелла Лорда в "Чудо-женщине 1984" (2020), где актёру пришлось сбрить растительность.
"Я был потрясен тем, как выгляжу в фильме. Хотя проект мне нравится, я шокирован своим видом и вернусь к чистому бритью только по острой необходимости", — заявил Паскаль.
Актёр подчеркнул, что особенности роста волос на лице делают его образ без бороды неприемлемым: "Категорически не согласен быть чисто выбритым".
Сейчас Паскаль сохраняет узнаваемый имидж с растительностью, ставший его визитной карточкой после "Мандалорца" и "Одни из нас".
Хосе́ Пе́дро Бальмасе́да Паска́ль (исп. José Pedro Balmaceda Pascal, род. 2 апреля 1975) — чилийско-американский актёр.
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