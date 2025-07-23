Выглядел ужасно: почему звезда Мандалорца навсегда запретил себе брить бороду?

Паскаль назвал образ без бороды в Чудо-женщине 1984 неприемлемым для себя

0:48 Your browser does not support the audio element. Кино Зарубежное кино

Педро Паскаль в шоу LADbible "Agree to Disagree" жёстко раскритиковал свой внешний вид без бороды.

Фото: commons.wikimedia.org by Gabriel Hutchinson Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Педро Паскаль

Речь о роли злодея Максвелла Лорда в "Чудо-женщине 1984" (2020), где актёру пришлось сбрить растительность.

"Я был потрясен тем, как выгляжу в фильме. Хотя проект мне нравится, я шокирован своим видом и вернусь к чистому бритью только по острой необходимости", — заявил Паскаль.

Актёр подчеркнул, что особенности роста волос на лице делают его образ без бороды неприемлемым: "Категорически не согласен быть чисто выбритым".

Сейчас Паскаль сохраняет узнаваемый имидж с растительностью, ставший его визитной карточкой после "Мандалорца" и "Одни из нас".

Уточнения

Хосе́ Пе́дро Бальмасе́да Паска́ль (исп. José Pedro Balmaceda Pascal, род. 2 апреля 1975) — чилийско-американский актёр.

